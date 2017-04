Más control de las infraviviendas repartidas por Gijón

La asociación de vecinos Jovellanos de la zona centro no solo puso su punto de mira en el edificio siniestrado de la calle Caveda. Los portavoces vecinales pidieron al concejal de Seguridad Ciudadana que se tomen medidas para erradicar las infraviviendas repartidas por la ciudad y que no cumplen las necesidades mínimas de habitabilidad, por lo que ponen en riesgo no solo a los que las ocupan, sino al resto de vecindario.

Se trata, entre otros, de un local en el número 7 de la calle Candás, el bajó del número 12 de la calle de Teodoro Cuesta, el edificio ocupado en la plaza del Presi, un edificio sobreocupado en Contrueces -frente al colegio Nicanor Piñole- y casos puntuales de chabolismo en Veriña y Jove. Los Servicios Sociales llevan tiempo trabajando para solventar esta problemática.