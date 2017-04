«El sistema económico produce sufrimiento, de eso no se habla»

Francisco Estévez ha desarrollado su carrera en la sanidad pública durante cuarenta años, la mayor parte de ellos en el centro de salud mental de El Coto. Jubilado desde hace un mes, moderará el próximo viernes la mesa redonda 'Hablemos de depresión', con Luis Sanz, Blanca Sánchez y Alfonso García como ponentes. Comenzará a las siete de la tarde en el colegio Jovellanos, organizada por el Aula de Cultura EL COMERCIO con motivo del Día Mundial de la Salud, que en esta ocasión se centra en la depresión.

Cuándo se habla de depresión, ¿se sigue haciendo desde el estigma?

No diría que hay estigma sobre la depresión, más bien un abuso del término, que es poco preciso. Realmente no es una enfermedad, es un síntoma que cada persona padece de una forma particular.

El primer paso, ¿sería entonces distinguir entre tristeza y depresión?

Sin duda, incluso entre tristeza, depresión y melancolía. La enfermedad clásica de la tristeza es la melancolía, que está descrita desde la Antigüedad Clásica. La tristeza es el sentimiento ante una pérdida: el trabajo, un ser querido, el amor...

¿Y la depresión?

Es una forma atenuada de la melancolía, pasada por el discurso que hay actualmente en el mundo, el del capitalismo. Mientras que en la tristeza hay una posición activa, en la depresión el sujeto hace una cesión. Es una especie de cobardía moral, como dicen algunos autores.

La sociedad actual, ¿es más propensa a desarrollar depresiones?

Sí, en el momento actual el discurso dice que con un objeto de consumo podemos tapar una pérdida. Uno esos objetos en el ámbito de la depresión es el abuso de los fármacos. Caemos en un círculo vicioso, en vez de tratar el duelo, lo que se propone son los medicamentos.

¿Qué perfiles son más propensos a la depresión?

Quizá un poco más las mujeres porque tienen una posición más ética ante las pérdidas. El hombre se defiende mucho de reconocer que ha perdido algo.

La depresión se está extendiendo también entre los jóvenes, ¿qué está pasando?

Somos seres en falta. Perder está a la orden del día; el trabajo, la novia, los amigos... Con eso tenemos que convivir. Tratan de tapar pérdidas que no son tan fuertes con el consumo de objetos como alcohol, 'partenaires' sexuales... Los fines de semana muchos jóvenes, y cada vez más las chicas, salen para hacer una contabilidad de los ligues. Eso produce insatisfacción. De ahí la depresión entre los jóvenes, porque tratan de cubrir carencias con objetos del sistema.

¿Es la tecnología uno de esos objetos del sistema?

La tecnología es un auténtico engaño para tratar la pérdida, tenemos iphone, tablet... Y es difícil resistirse a ello. Uno no puede estar fuera del mundo, no se trata de eso. Se trata de tener un pie en la tecnología y otro en cosas más tradicionales, como la lectura, la conversación o las relaciones sociales. Pero relaciones frente a frente, no los 'followers'. Eso es una locura, el vínculo social se hace con la presencia.

Según los expertos, un 13% de los españoles padecerá depresión, ¿se puede prevenir?

Como no es una enfermedad, no se puede medir. Aunque no parece que vaya a menos tal y como se está tratando. Vemos en la consulta auténticas banalidades que tienen el mismo gasto sanitario que cuadros graves. Es un auténtico despilfarro.

¿Llegan demasiados casos de depresión a la sanidad pública?

Se atienden casos que no se deberían atender, pero no porque la sanidad pública no deba atender el sufrimiento humano. Estar en paro no es un motivo de consulta, tampoco lo son todos los fallecimientos. Que los abuelos mueran forma parte de la humanidad. Está bien llorar y elaborar el duelo, pero no hace falta una consulta.

¿Los casos extremos pueden acabar en suicidio?

Sí, claro, los casos de melancolía.

Asturias es la comunidad con más casos de suicidio: 12,97 por cada 100.000 habitantes.

No es que tenga muchos más casos que otras comunidades. La melancolía se da más en ciertas áreas deprimidas en el sentido económico o de relaciones, como las zonas rurales o las menos habitadas. En la ciudad ocurre, pero menos.

Se habla poco del suicidio, ¿existe miedo al efecto llamada?

Posiblemente hay un cierto miedo y me parece bien. No creo que haya que hacer ninguna prevención especial para el suicidio, a no ser que entre los jóvenes se fomenten conductas disparatadas desde el consumo. La prevención es que los jóvenes puedan tener un trabajo digno, si es posible no en el otro extremo del mundo. El sistema económico produce sufrimiento a las personas, de eso es de lo que no se habla.

¿Cómo valora los protocolos sanitarios en materia de depresión?

En estos años se ha originado una desconfianza de los responsables sanitarios hacia sus propios especialistas. Han apostado por los protocolos, que solo sirven para que los gestores se defiendan de sus errores. Lo que más irrita a los profesionales es tener que atender cuadros que no lo son forzados por sus gestores.