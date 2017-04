Xixón Sí Puede detecta deficiencias técnicas en el Plan de Movilidad

La concejala del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XSP) en el Ayuntamiento, Verónica Rodríguez, aseguró ayer que el diagnóstico del Plan de Movilidad no responde a su objetivo «ya que adolece de importantes deficiencias técnicas». Rodríguez, a través de una nota de prensa, indicó que el documento no recoge un inventario jerarquizado de los problemas detectados, ni una descripción detallada de los mismos o sus causas, como tampoco de su tendencia evolutiva. «A la vista de la documentación observamos importante deficiencias técnicas, ausencias de elementos de análisis fundamentales para conocer el estado de la movilidad en la ciudad, de ahí que entendamos que el documento no se ajusta al objetivo marcado ni a las condiciones señaladas por el Pliego de Condiciones Técnicas», señaló.

La edil de la formación morada detecta carencias en los itinerarios peatonales, ya que el documento no recoge el nuevo ancho de aceras previsto en la ordenanza de movilidad. Otro de los puntos débiles detectados se sitúa en el carril bici de Rodríguez San Pedro, de complicada convivencia entre peatones y ciclistas.