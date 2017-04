La convocatoria de asambleas ciudadanas, eje de los nuevos presupuestos participativos

A falta de concretar cuestiones como la edad mínima para participar, el métodos de votación -presencial, digital o incluso por correo-, el porcentaje de apoyos necesarios para que una propuesta sea tenida en cuenta o la posibilidad de votar tanto a favor como en contra de una determinada inversión, empiezan a definirse algunas de las claves del nuevo modelo de elaboración de los presupuestos participativos.

En la comisión creada en el seno del consejo social para diseñar este proceso, diferentes entidades presentaron ayer sus respectivas propuestas, que aunque dispares en algunas cuestiones sí coincidían en otros aspectos. Uno que «está calando de manera clara», según destacaba uno de los participantes, es la necesidad de «propiciar asambleas vecinales» en las que, al margen de las propuestas que se presenten a título individual en la plataforma digital, se puedan debatir propuestas de inversión. Esto facilitaría que los ciudadanos, mediante la puesta en común de las necesidades de cada barrio y el análisis de los pros y los contras de cada actuación, puedan fijar prioridades a la hora de decidirse por uno u otro gasto. «Falta establecer cómo se harían, en qué periodo del proceso y en qué medida deberían influir, pero si lo que se quiere es incentivar la participación de la gente, será necesario abrir espacios donde pueda hacerlo». Tampoco existe aún debate, de trasfondo más político, sobre su denominación, que podría ir desde el de «asamblea» al de «grupo motor de participación». El diseño final del modelo de presupuestos participativos seguirá discutiéndose a lo largo de todo el mes.

En la mencionada comisión no participa el PP, que ha decidido desmarcarse de lo que considera «un teatrillo». Los populares defienden el valor de la democracia representativa y aseguran que «hay miles de gijoneses que lo que quieren es votar cada cuatro años, y no andar con una urna en cada esquina. Que mil personas decidan la mitad de la inversión de Gijón no hay por dónde cogerlo».