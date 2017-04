Foro atribuye el retraso en el pago de subvenciones a «la carga de trabajo»

El portavoz de la junta de gobierno, Fernando Couto, atribuyó ayer a «la carga de trabajo» el retraso en el pago de subvenciones a diferentes entidades de la ciudad, muchas de las cuales esperan aún por el abono de parte de la ayuda que había sido comprometida por el Ayuntamiento para el año 2016. Algunas, de hecho, siguen sin cobrar parte de la subvención de 2015. El edil de Foro negó que se puedan hacer interpretaciones políticas y remarcó que la «voluntad política» del gobierno de colaborar con estas organizaciones «se vio plasmada en los presupuestos». A partir de ahí, todo pasa a depender de «la tramitación administrativa».

Couto admitió que, finalizado el primer trimestre de 2017, aún existen asociaciones que esperan por fondos de 2016. «Nosotros también queremos que todo sea ágil, pero los servicios municipales tienen unos trámites que seguir. Van al 100% de trabajo, pero deben dar todos los pasos que entiendan necesarios. No podemos exigirle a la Intervención o a los funcionarios que vayan más rápido de lo que ellos entienden que deben ir». El concejal justificó los retrasos, entre otros motivos, a que «sube el nivel de exigencia, hay una mayor fiscalización, más carga de trabajo y eso hace que algunas cuestiones, comparado con otros años, no vayan como las entidades desearían».

Entre los afectados por esta tardanza en el desembolso de las ayudas está, por ejemplo, la asociación Mar de Niebla. Aunque ya ha cobrado el 100% de la subvención correspondiente al convenio que mantiene de forma directa con el Ayuntamiento (129.000 euros), no ocurre lo mismo con la que le llega a través de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Sí recibió un primer pago del 80%, pero no ha logrado que se le abone aún el 20% restante pese a haber presentado ya las oportunas justificaciones de gasto. «El problema es que de repente te piden documentación que no estaba puesto en ningún sitio que había que presentar. Luego en la fundación tienen colapsos con mil gestiones y cada papel lo revisan cuatro o cinco personas. Todo ese lío lo pagamos luego las entidades sociales», explica su director, Héctor Colunga.

En total el dinero pendiente de cobro de 2016 son 11.000 euros, pero a esa cantidad hay que sumar otros 20.000 que aún no les han ingresado y que corresponden a las actividades de 2015. «Nos requirieron más documentación sobre unos gastos que no admiten y que entendemos que sí deberían admitir. Aún estamos en ese proceso de subsanaciones y requerimientos», dijo. El año pasado la demora en la llegada de las fondos se tradujo en retrasos en el pago de nóminas y a proveedores. Este año Mar de Niebla está «aguantando» gracias a una línea de crédito que, no obstante, obliga al pago de intereses «mientras no dispongamos el dinero que tiene que ingresar el Ayuntamiento».

Colunga advierte de que si finalmente Servicios Sociales no da por buenas las justificaciones correspondientes a la ayuda de 2015 y la entidad no recibe los 20.000 euros que espera «tendremos que sacar de algún lado ese dinero y ahí sí que tendremos un problema mayor».

«Contábamos con ello»

Otra entidad que ve cómo pasan los meses sin que lleguen los fondos comprometidos es el Albergue Covadonga. Como tantas otras, cobró un 80% de la ayuda, pero sigue esperando por el 20% restante. «De momento, no queremos ser alarmistas. El año pasado nos pagaron también entre marzo y abril, así que ya contábamos con esto. Nos consta que Servicios Sociales está en ello, y hemos ido respondiendo a todas las aclaraciones que nos pidieron. Aunque si ahora tiene que revisarlo todo Intervención entraríamos en retrasos. Ya estamos en el límite y si en un mes y medio o dos no nos pagan, sí podría haber problemas», explica su directora, Cristina Avella. Al margen del cobro de ese 20% de 2016, la entidad confía en firmar cuanto antes el convenio de 2017 y recibir el oportuno desembolso del 80%, que «supondría el adelanto para seis mese de trabajo».