Absuelto el exempleado de la Fundación Metal juzgado por borrar 'mails'

El exempleado de la Fundación Metal Asturias juzgado por borrar información del servicio de correo electrónico ha sido absuelto por el titular del juzgado de lo Penal número 1. El magistrado Lino Rubio Mayo ha dejado libre de cualquier responsabilidad a V. S. S., ingeniero técnico de telecomunicaciones, que durante la vista oral celebrada el pasado mes de febrero negó los hechos que se le imputaban: «Me despidieron después de diez años trabajando y tiempo después todavía seguía como administrador en la página web, pero yo no hice eso de lo que se me acusa. Tengo los conocimientos para hacerlo, pero no tuve la mala leche, borrar los correos no tendría ninguna finalidad...», declaró el procesado, representado por el abogado Eloy Fernández Schmitz.

La Fiscalía solicitaba una condena de 18 meses por borrar información del servicio de correo electrónico, además del pago de una indemnización de 14.100 euros por los daños ocasionados. «Llegamos a trabajar un lunes y nos dimos cuenta de que nos habían borrado todos los correos. Pedimos a una empresa informática que mirase qué había pasado y fue cuando nos dijeron que habían accedido por control remoto y nos daban la dirección IP desde la que lo habían hecho. Con esos datos fuimos a la Comisaría», declaró Pilar Suárez, directora gerente de la Fundación Metal, que declaró como testigo en el juicio.

La sentencia del Penal número 1 es firme, ya que ni la Fundación Metal ni el ministerio fiscal han presentado recurso de apelación ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial.