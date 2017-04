«Apenas recibo un euro por kilo de cada res que me matan»

El camión pasó ayer por la finca de Andrés Cadavieco para llevarse las tres últimas cabezas de ganado afectado por la tuberculosis bovina. Esta escena, según confiesa, se repite tras la recogida de otras tres vacas afectadas por la misma enfermedad en septiembre del año pasado. Esto le ha costado la retirada de la carta verde -que permite realizar transacciones con sus animales libremente- hasta, como mínimo, el próximo mes de julio. «El ganadero, al final, es el más desprotegido de todos. El sistema de detección no nos parece del todo fiable a muchos, basado solo en la inflamación de la piel y sin contrastar más en detalle en un laboratorio. Además, cuando nos obligan a sacrificarlas, apenas recibo un euro por kilo de cada res por parte del matadero. Eso con el resto de vacas paradas y con las facturas llegando semana tras semana», denuncia.

La explotación de Cadavieco, situada en la parroquia de Porceyo, cuenta con 47 vacas: la mitad destinada para leche y la otra para carne. «A los tres días de colocarle el reactivo a las vacas vienen a ver si se inflamó. Calibrar la piel de las vacas es algo muy subjetivo ya que cada una tiene un grosor de piel diferente», critica. Una de los terneros sacrificados el año pasado, añade, no tenía rastro de tuberculosis «ya que nos llamaron después para informarnos de que finalmente estaba sano». Esto, según apunta, se debe a que dos variedades como la paratuberculosis y la tuberculosis aviar pueden resultar positivas en el test «sin ser la misma cosa por la que se les diagnostica».

Xuan Valladares, de la plataforma Asturias Ganadera, asume que el protocolo de actuación por la sanidad del ganado que se ha planteado desde el ministerio «mata moscas a cañonazos, eliminando muchas reses que en realidad no están enfermas». A su juicio, el problema reside en la cantidad de ganado que se diagnostica como tuberculoso «cuando en realidad son enfermedades cruzadas que responden al reactivo». Las medidas que habría que tomar pasan por que el protocolo «contemple las compensaciones por tener la cabaña parada y que cuente con la posibilidad de contrastar con tus propios análisis».

Los últimos datos del Principado apuntan a un 0,16% de infecciones entre el ganado bovino

Criterios técnico-sanitarios

La consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por su parte, defiende que la prevalencia de la enfermedad en el Principado asciende solamente al 0,16%, muy por debajo de la media nacional, y que demuestra que «los programas se están desarrollando de forma adecuada». Asimismo, respecto a los denominados 'falsos positivos', la consejería alude a «la imposibilidad de saber si es cierto o no el resultado de la técnica diagnóstica a no ser que existiese una mejor y más novedosa». Algo que, a día de hoy, no existe. «Los criterios aplicados son exclusivamente técnico-sanitarios», remachan. Apuntan finalmente a la flexibilación del protocolo aprobado el año pasado para realizar una segunda prueba a los 42 días de la primera.