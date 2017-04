El PSOE critica que los Presupuestos Generales relegan «una vez más» a Gijón

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, ha afirmado hoy que las inversiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado son una "mala noticia" para la ciudad al dejarla relegada "una vez más" en los compromisos del Gobierno.

En rueda de prensa, el dirigente socialista ha asegurado que la responsabilidad no es únicamente del Ejecutivo central, sino de Foro Asturias, sus "socios electorales" que ahora pretenden "lavarse las manos".

"Lo hacen con teatrillo y postureo para tratar de disimular responsabilidad que cada uno en esta situación", ha remarcado.

El portavoz socialista ha criticado que en los presupuestos hay una inversión de 6 millones de euros para los accesos a El Musel, "que se repite en los últimos años sin que se haya ejecutado".

También ha criticado que el plan de vías no tiene reservada ninguna financiación para este año cuando el Gobierno de la Nación mostró el compromiso en 2015 de finalizar el proyecto constructivo entre los meses de abril y junio.

"Documento del que no queda nada porque no hay un céntimo", ha lamentado Pérez. Respecto a la alta velocidad, ha pedido que no se ponga en riesgo la ejecución de las obras por "decisiones políticas arbitrarias" fruto de los acuerdos entre ambas formaciones que "ahora pretenden ocultarse".