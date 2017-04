Los grupos municipales ven en los presupuestos una «tomadura de pelo»

Insatisfacción en la Corporación municipal con el proyecto de presupuestos presentado esta semana por el Gobierno de Mariano Rajoy. Tan solo el PP hizo ayer una valoración positiva del documento. «Como a cualquier gijonés, me gustaría que llegara más dinero, pero sabemos cuál es la situación actual y que el Gobierno tiene unos objetivos que atender, entre ellos el de déficit. Nos felicitamos por lo que ha llegado», apuntó el portavoz de los populares, Mariano Marín. Con respecto a las ausencias, y en particular la falta de fondos el proyecto del plan de vías, indicó que «a lo largo del ejercicio se pueden hacer modificaciones presupuestarias para poner el tema en marcha. Me atengo a lo que dijo el ministro de Fomento cuando vino a Gijón. Se va a hacer un estudio económico y financiero y no van a hacerlo para después dejarlo olvidado».

Xixón Sí Puede cree que el proyecto presupuestario «muestra a las claras la escasa importancia de Gijón para el Gobierno central» y se refierena «varios elementos fundamentales que no aborda, como el plan de vías o la ausencia de depuración de la zona Este». Su portavoz, Mario Suárez, califica además de «absolutamente insuficientes» las partidas presupuestadas para los accesos a El Musel. «solo consignan el 6% de la inversión total necesaria, y en el caso concreto del vial de Jove es el 2%». La formación morada considera que el Gobierno «hace una nueva afrenta a la ciudad, cuyas necesidades son ninguneadas y que se enfrenta a otro año perdido. No piensan en Gijón ni en Asturias, pero sí piensan en Canarias por razones políticas evidentes».

Las «peores sospechas»

Aurelio Martín, portavoz de IU, consideró que «se han confirmado las peores sospechas que albergábamos acerca de los principales proyectos estratégicos para la ciudad». Calificó de «especialmente grave y lamentable que la integración ferroviaria y la puesta en marcha del metrotrén no reciban un solo euro, lo que confirma la absoluta parálisis del proyecto». En lo que respecta a los accesos a El Musel, destacó que «la partida que se reserva, que todos los años queda sin ejecutar, es la mitad» que en el último presupuesto. Aventura además que «se volverá a quedar sin gastar porque aún hay pendientes trámites medioambientales y no se ha aprobado el proyecto de construcción». El edil concluyó que los presupuestos «son una tomadura de pelo y una burla para Gijón y no ayudan a la necesaria dinamización económica de la ciudad».

Para Ciudadanos el proyecto presupuestario es «aceptable pero mejorable» en lo que respecta a las inversiones en Gijón. «Desde luego no colma nuestras expectativas. Echamos en falta una partida concreta para la elaboración del proyecto del plan de vías y un cronograma que recoja los compromisos presupuestarios de futuro para su desarrollo. Gijón vuelve a ser discriminada frente a otras ciudades», lamentó José Carlos Fernández Sarasola.