Una nueva plataforma quiere forzar al Principado a luchar contra la polución

Se presentó ayer, en el Ayuntamiento, la plataforma 'Asturies por un aire sano', que aglutina a organizaciones ecologistas y entidades vecinales de Oviedo, Las Regueras, Siero, Avilés, Gozón, Corvera, Castrillón, Gijón y Carreño y que tiene como objetivo «forzar a quienes tienen la obligación local y autonómica de velar por la salud de los ciudadanos». Así lo indicó su portavoz, Enrique Bueno, quien apuntó que se ha elaborado un manifiesto que esperan «sirva de herramienta» en cuanto a las medidas a adoptar en toda la zona central de Asturias. Bueno recordó que el Principado tiene las competencias en materia de calidad del aire desde 1985 y «durante todo ese tiempo lo que hubo fue silencio», en lo que calificó de «una clara connivencia de los gobiernos con las empresas contaminantes de la región».

Entre las medidas que solicitan a la Administración regional es la correcta colocación de las estaciones medidoras, es decir, «a favor de donde sopla el viento y no escondidas entre los edificios. Precisamente, el Principado quiere mover aquellas que ofrecen datos más altos de contaminación». Otra de las portavoces de la plataforma, Bibiana Flórez, explicó el contenido del manifiesto que desde ya comenzará a difundirse por toda la región. Recordó que «Asturias está a la cabeza de las regiones con más enfermedades de cáncer de pulmón» y aseguró que el documento se enviará a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales de todo tipo.

Medidas efectivas

La plataforma asegura no estar en contra de las grandes industrias. Enrique Bueno explicó que «la industria tiene que cumplir con su obligación. No estamos en su contra, sino que lo que ocurre es que no cumplen con su obligación; no se pueden tolerar escapes como los de estos días. Pero tampoco podemos tolerar la pasividad del Principado».

Las medidas que reclama la plataforma pasan por actuar sobre el tráfico con planes de movilidad, potenciar el ferrocarril, planes de reducción del consumo de energía, un plan de residuos real, el desmantelamiento de la regasificadora, limitaciones reales a las actividades que generen contaminación, planes de actuación para terminar con la alta contaminación acústica y transparencia y claridad con aviso a la población cuando se produzcan situaciones de mala calidad del aire.

Estos colectivos consideran que en torno al 80% de la población asturiana está afectada por altos niveles de contaminación, aunque Bueno aseguró que «es relativo, porque depende del viento». Ayer mismo quedó colocada una pancarta del balcón principal del Ayuntamiento de Gijón en la que reza la frase «Contaminación no. Asturias por un aire sano». En próximas fechas, la nueva plataforma iniciará movilizaciones para concienciar a la sociedad sobre este grave problema. La primera tendrá lugar, en torno al 5 de junio, Día Mundial contra la Contaminación, en la zona de la playa de El Arbeyal.