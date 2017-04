El secretario del Conseyu de Mocedá, tras presentar su dimisión: «Tuve un calentón»

«Tuve un calentón que asumo con total entereza». Artemi Suárez Herrera ha dimitido hoy como secretario del Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies (CMPA) y como interlocutor de Nuevas Generaciones como esta misma entidad. Un desafortunado comentario en redes sociales le llevó a abandonar sus responsabilidades: «A lo mejor habría que abrirle la cabeza a unos cuantos de ellos y mandarlos directamente a la UCI de Cabueñes o al cementerio. Solo faltaría que ahora hicieran falta los GEO para cuidar el orden de Gijón los fines de semana...».

El mensaje aludía a las pandillas de jóvenes que frecuentan el paseo de Begoña los fines de semana para, según algunos vecinos y hosteleros, hacer botellón y fumar marihuana. «Lees una noticia de tanta gravedad como lo que está ocurriendo en Gijón y es inevitable muchas veces que las entrañas te pidan una respuesta contundente. Soy consciente de que ha causado mucha polémica y de que me he pasado veinte pueblos», reconoció Suárez, que continúa en su cargo como presidente de Nuevas Generaciones de Langreo. «Considero que me equivoqué completamente con mi comentario. En todo momento, quiero dejar claro que no defiendo, en ningún caso, la violencia, aunque soy consciente de que ha podido parecer todo lo contrario», declaró.

La organización juvenil popular, que ha aceptado la renuncia de Suárez a sus cargos, ha rechazado «tajantemente» las expresiones utilizadas por el dirigente de NNGG. Este tipo de manifestaciones «no tienen cabida alguna» en los valores que representan el Partido Popular y la organización, señala la formación juvenil, que condena «con firmeza cualquier intento violento de sembrar el odio entre los jóvenes».