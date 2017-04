Artemi Suárez: «No defiendo la violencia, aunque ha podido parecer lo contrario»

«Tuve un calentón que asumo con total entereza». Estas palabras corresponden a Artemi Suárez Herrera, que dimitió ayer como secretario del Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies y como interlocutor de Nuevas Generaciones con esta misma entidad. Un desafortunado comentario en redes sociales le llevó a abandonar sus responsabilidades: «A lo mejor habría que abrirle la cabeza a unos cuantos de ellos y mandarlos directamente a la UCI de Cabueñes o al cementerio. Solo faltaría que ahora hicieran falta los GEO para cuidar el orden de Gijón los fines de semana...».

El mensaje aludía a las pandillas de jóvenes que frecuentan el paseo de Begoña los fines de semana para, según algunos vecinos y hosteleros, hacer botellón y fumar marihuana. «Lees una noticia de tanta gravedad y es inevitable muchas veces que las entrañas te pidan una respuesta contundente. Soy consciente de que ha causado mucha polémica y de que me he pasado veinte pueblos», reconoció Suárez, que continúa en su cargo como presidente de Nuevas Generaciones de Langreo. «Considero que me equivoqué completamente con mi comentario. En todo momento, quiero dejar claro que no defiendo, en ningún caso, la violencia, aunque soy consciente de que ha podido parecer todo lo contrario», dijo.

«Con tristeza»

«Me he equivocado gravemente y he podido dañar gravemente la imagen del Conseyu y no tengo ninguna cortapisa en dimitir», subrayó. Poco tiempo después de publicar el comentario en una conocida red social, se desató la polémica. Acrecentado por el hecho de que Suárez fuera, precisamente, un representante de los jóvenes asturianos, por lo que las Juventudes Sociales de Asturias pidieron su dimisión. Al percatarse de su error, decidió poner su cargo a disposición del colectivo.

«Con el paso de las horas, decidí enfrentar la responsabilidad política y dimitir. Con tristeza, por supuesto, porque haya salido esa polémica», cuando su intención era mostrar su apoyo a las personas afectadas por las actitudes incívicas de algunos de los adolescentes que frecuentan Begoña. «Pero me fallaron las formas», admitió. Además, señaló que los problemas que puedan causar estas pandillas deben ser gestionados por «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Ley y el Estado de Derecho siempre por delante».

Además de manifestar su «total y absoluto arrepentimiento por el lamentable e injustificable comentario» y pedir disculpas, Suárez quiso afear la actitud de estos jóvenes. «Hacen uso de manera desmesurada de sus derechos, amparados en una supuesta inmunidad que les da la Ley del Menor. Por supuesto, considero que los menores deben tener una responsabilidad más limitada en algunos momentos, pero no puede ser que lo tomen como patente de corso para imponerse», subrayó.