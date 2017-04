Se busca arena compatible con San Lorenzo

Será el «enésimo intento» de encontrar un grano que se asemeje al «modelo San Lorenzo». La Autoridad Portuaria, en colaboración con la Universidad de Oviedo, iniciará este verano una campaña de sondeos submarinos -mediante el uso de 'vibrocorers'- para buscar bancos de arena que tengan las mismas características granulométricas y de color que la acumulada en la playa principal de la ciudad. El objetivo es tener localizados estos sedimentos para utilizarlos «solo en el caso de que en unos años hubiese una pérdida importante y continuada de arena seca». Una situación que, hoy por hoy, no se da según explicaron ayer ante los integrantes del Observatorio de la Playa los profesores de Geología Germán Flor Rodríguez y Germán Flor Blanco.

Después de que los temporales que azotaron la ciudad a principios de 2014 activaran todas las alarmas por la pérdida de arena en San Lorenzo, la playa está ahora, en términos geológicos, en un perfecto estado de salud. «En estos años no habíamos visto la playa tan equilibrada como ahora». Los cálculos topográficos indican que ha ganado cerca de 16.800 metros cuadrados de superficie con respecto a 2013 y de hecho tras las mareas vivas de las últimas semanas «la parte seca, que suele llegar hasta las escaleras 10 y 11, llega actualmente hasta la escalera 8». Los profesores explicaron que, si no se dan situaciones anómalas de aquí al verano -en 2013 hubo un temporal en junio-, este año no será necesario hacer trasvases desde el Piles. Menos necesaria aún es una regeneración completa, pese a lo cual se quiere tener localizada la arena que pudiera servir para este fin si en un futuro fuera necesario. Y ese es el objetivo de unos sondeos que se realizarán frente a la propia playa, pero en zonas donde la profundidad supere ya los 18 metros. Cualquier dragado en bancos más próximos a la superficie correría el riesgo de que el mar acabe por robar de nuevo la arena de la playa para tapar el hueco generado.

La reunión del Observatorio de la Playa también sirvió para presentar el proyecto 'Blue Port' sobre especies invasoras en el que colaborarán la Universidad de Oviedo y la Fundación Municipal de Cultura. Se estudiarán las especies que llegan a la costa adheridas al casco de los barcos y se realizarán muestreos frente al puerto, los puertos deportivos y las nueve playas de Gijón para estudiar qué especies invasoras de algas, moluscos e invertebrados se pueden encontrar frente al litoral del concejo. Además, se organizarán charlas en institutos y centros municipales integrados para concienciar a la población sobre el problema que representan las especies invasoras.

Por otra parte la alcaldesa, Carmen Moriyón, aseguró que el Ayuntamiento tiene casi cerrado un nuevo convenio de colaboración con el Instituto Español de Oceanografía. El primer proyecto en común será la publicación de un catálogo sobre las cien especies del pedrero de Gijón.

