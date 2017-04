«Después de su aparición estelar, el ministro nos ha dejado otra vez en vía muerta»

Antes del comunicado de Fomento, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ya daba por seguro que el ministerio «se escudará en que no puede haber dinero porque no hay proyecto. Y es verdad que no lo hay, porque después de la aparición estelar del ministro por Gijón seguimos esperando por él. Tras su visita nos han dejado otra vez en vía muerta». La regidora destacó cómo tras la reunión con De la Serna no acompañaron al ministro en su comparecencia ante la prensa y explicó que «ya comparecí una vez con Ana Pastor y fue un engaño. Creo que como representante del interés general de las 270.000 personas que viven en Gijón debo cuidarme mucho de esos actos. Con un ministro hay que comparecer cuando hay un papel donde por las dos partes se firma un compromiso de plazos, de inversión o de algo. Y ese día no lo había».

Sí hubo acuerdo hace un año en el seno del consejo de Gijón al Norte para «ponerse a redactar el proyecto y es lo único que pido que hagan». La regidora advirtió de que «si en el plazo de las negociaciones y de las enmiendas el Gobierno no le da una solución al plan de vías, habrá que buscar una estrategia que sea de interés general para Gijón. Y ahí estaremos liderándola con el resto de grupos, como no puede ser de otra manera».

Moriyón remarcó, por otra parte, su apoyo a la postura de Foro Asturias con respecto a la llegada de la alta velocidad. «No me puedo creer que hoy sigamos con este debate. Quiero que Gijón sea como Zamora, Barcelona, Valencia, Vigo y las capitales vascas. No pido nada distinto a lo que tienen muchas comunidades autónomas y poder ir a Madrid en alta velocidad».