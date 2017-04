Fomento dice que el plan de vías tendrá dinero cuando las tres partes acuerden un proyecto

«Fomento cumplirá todos los compromisos alcanzados por el ministro Íñigo de la Serna con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento en lo que respecta al plan de vías». Tras la publicación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, en el que no consta consignación alguna para avanzar en la integración ferroviaria en Gijón, el Gobierno central negaba ayer haberse olvidado de esta actuación y excusó la ausencia de fondos en la falta de un plan concreto para llevarla a cabo. «El motivo por el que este proyecto no aparece con una partida presupuestaria propia es que no hay un proyecto acordado entre las tres administraciones implicadas en el mismo», argumentó el ministerio en un comunicado. En él añadía que el plan de vías «recibirá la consignación necesaria cuando el proyecto se apruebe».

Fomento recuerda que, en su visita a la ciudad el pasado 21 de enero, Íñigo de la Serna «se comprometió a seguir avanzando en el proyecto de integración ferroviaria mediante la realización de un estudio económico-financiero». Por un lado, se hará una «exhaustiva prospección» del mercado para conocer el atractivo real que tienen para los inversores los terrenos liberados del plan de vías y el rendimiento económico que se puede obtener de su venta. Es decir, cuánto dinero será capaz de generar Gijón al Norte para el proyecto ferroviario a partir de la venta de las parcelas. Pero el estudio prometido por el ministro también estudiará «los compromisos de financiación necesarios» para ejecutar el proyecto en su totalidad ya que, como ayer reiteraba Fomento, «se trata de una actuación que requerirá de una aportación económica importante por parte de cada una de las administraciones implicadas».

El ministerio asegura que, «una vez finalizado el estudio económico-financiero del proyecto», este se presentará en el marco del consejo de administración de Gijón al Norte «con el objetivo de alcanzar un acuerdo conjunto que permita llevar a cabo esta actuación en beneficio de todos los asturianos».

Lavarse las manos

El portavoz del grupo municipal socialista, José María Pérez, lamentó que la ciudad «vuelva a quedar relegada en los compromisos del Gobierno, algo que también es responsabilidad de sus socios electorales, que tras ir en una candidatura conjunta hoy pretenden lavarse las manos». El edil señaló que en las inversiones anunciadas para la ciudad «se limitan a recoger una primera partida para los accesos a El Musel, que es la misma que viene repitiéndose desde hace años sin que se haya iniciado obra alguna». Y añadió que otras actuaciones «se financiarán con recursos propios de las entidades gijonesas, como la Autoridad Portuaria, que además aportará 700.000 euros para inversiones en otros puertos, o la EBHI, que no tendrá ni un céntimo del Estado».

En lo que respecta al proyecto ferroviario, recordó la reunión de Gijón al Norte celebrada a finales del año 2015, en víspera electoral, «porque tenían una prisa enorme por adoptar decisiones que supuestamente iban a ponerse en marcha de inmediato». Apuntó cómo en ese encuentro «presentaron un calendario según el cual a estas alturas estaría terminado el proyecto constructivo, para sacarlo a licitación en julio». Pérez remarcó que el cronograma «tiene el sello del Gobierno de España y es el que aprobaron Carmen Moriyón y Fernando Couto. Pero de ese documento no queda absolutamente nada, porque no hay ni un céntimo en los Presupuestos Generales del Estado y porque el ministerio no ha hecho ninguna de las tareas previas que debía hacer». El calendario fijaba el final de las obras en 2019, «pero con los datos en la mano, con suerte a finales de ese año igual empezamos a hablar de qué se va a hacer en esta zona».

«Es algo inaudito»

El portavoz socialista aseguró que «no nos sorprende que veamos cómo sí se invierte en Santander, Granada y otras ciudades, porque es más de lo mismo de lo que hemos vivido en Gijón desde que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno. Y sus socios siguen callados». Como ayer recogía este diario, en 2017 la capital cántabra recibirá 762.000 euros para iniciar el plan de reordenación de las vías que atraviesan el centro de la ciudad. Las de ancho métrico (antigua Feve) se acercarán a las de ancho ibérico (Renfe), liberando más de 43.000 metros cuadrados de terreno. Las obras se prolongarán hasta 2021 y supondrán un desembolso total por parte de Fomento de 49,7 millones.

En lo que respecta a Granada, el proyecto presupuestario estatal refleja un millón de euros para iniciar también este año unas obras de integración de la alta velocidad que se prolongarán hasta 2025 y costarán 525 millones de euros. También desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana se han mostrado muy críticos con la ausencia del proyecto del plan de vías en el proyecto presupuestario presentado esta semana ante las Cortes. «Íñigo de la Serna tendría que ser persona 'non grata' en la ciudad, porque más allá de venir a hacerse una foto no ha hecho nada. Tienen que responder ante la ciudadanía por las promesas que ha hecho y no ha cumplido», advirtió su presidente, Adrián Arias.

Por su parte, Manuel Cañete, vicepresidente de la FAV, destacó que el de Gijón «está peor que otros planes de vías» y urgió al gobierno local a convocar la mesa técnica y social construida en el seno del Consejo Social de la ciudad para tratar sobre la integración ferroviaria. «Es inaudito que después de 17 años estemos aún donde estamos». Cañete también calificó de «alucinante» la reciente carta del secretario de Infraestructuras a favor de permitir que el túnel del metrotrén se inunde de forma natural, «porque es asumir que su entrada en funcionamiento va para largo».