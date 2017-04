El PSOE plantea medidas para agilizar las subvenciones

Concejales del grupo municipal socialista se reunieron ayer con representantes de asociaciones culturales, deportivas, sociales y juveniles que reciben ayudas del Ayuntamiento y constataron que la demora en la percepción de las subvenciones no sólo causa serios problemas de funcionamiento, sino que amenaza la continuidad de entidades que «prestan servicios a los ciudadanos, a menudo desinteresadamente».

Según explicaron fuentes socialistas tras la reunión, hay casos en los que responsables de las referidas asociaciones tienen que garantizar personalmente avales bancarios para acceder a las ayudas y, si dejan de hacerlo, el perjuicio no es para las agrupaciones que representan, sino para el conjunto de ciudadanos que dejarían de recibir sus servicios.

El grupo municipal socialista considera que el procedimiento previsto en las ordenanzas no es la causa de los retrasos, que, antes bien, achaca a una gestión deficiente del equipo de Gobierno de Foro, pero, en cualquier caso, no descarta apelar al Pleno para reformar el modelo si la gestión no se agiliza.

«El Pleno tiene capacidad para acordar algunas medidas tendentes a resolver el problema, pero eso no impide que el equipo de Gobierno opte por no cumplir los acuerdos plenarios, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones. Es un problema de voluntad política y de que Foro deje de poner chinitas en una rueda que cada vez funciona peor», dijo ayer el portavoz socialista, José María Pérez.

A juicio de Pérez, la tardanza a la hora de recibir las ayudas afecta al común de las asociaciones y ocurre lo mismo «a las que reciben cantidades importantes que a las que reciben 2.000 ó 3.000 euros»