«La compra de El Cañaveral es la mayor ampliación en la historia del club»

Se gestó en 1961, bajo el paraguas del Ateneo Jovellanos, y se inauguró en julio de 1963. Ha vivido dos grandes obras, pero la que arrancará en septiembre, si la asamblea del próximo día 27 así lo aprueba, será la mayor ampliación de la historia del Club de Tenis de Gijón. Sumará, de golpe, 6.308 metros cuadrados, hasta llegar a los 20.000 de superficie. Tal y como ayer adelantó EL COMERCIO, tras dos años de negociaciones, la directiva ha cerrado un precontrato de compra de la finca de El Cañaveral. El presidente del club, Félix Fernández, prevé una gran reinaguración en 2018. Para soplar las velas del 55 aniversario.

¿Todo cerrado ya?

Hay un precontrato de compraventa firmado, pero solo será definitivo si los socios así lo aprueban en la asamblea del próximo día 27.

¿Espera sorpresas?

Esperamos el apoyo de los socios. Esta compra es muy importante para el club. Será la mayor ampliación de su historia. Antes hubo dos obras, pero ninguna como esta. Nunca se sumaron 6.308 metros cuadrados.

Les llevó dos años cerrar el acuerdo. ¿Los dueños de El Cañaveral no querían vender o pedían mucho?

Bueno, se barajaron muchas fórmulas. Al principio, el precio era muy alto. De hecho, tenemos un contrato de alquiler con opción a compra de 3.000 metros de esa parcela. Ahora la operación es para comprarla entera. Ojo, esa es la propuesta que llevamos a la asamblea, que es soberana para decidir.

¿Les ayudó la crisis para lograr una cifra más ventajosa?

Indudablemente ha beneficiado.

¿Cómo pagarán los 2 millones?

1,8 millones se aplazan a 35 años. Los 200.000 euros restantes quedan a pagar en hasta tres años. Lo que haremos ahora es pedir una ampliación del crédito hipotecario que tenemos para las mejoras de la zona antigua.

¿El de la remodelación de la zona infantil?

Sí. Para la piscina infantil y los vestuarios. Aunque hubo autofinanciación, pedimos un crédito.

¿Qué harán en la ampliación?

Una pista de tenis cubierta, que se necesita, ya que solo tenemos una. Una pista de pádel cubierta, porque hay gran demanda. Además, vamos a habilitar un local y unas pequeñas instalaciones adyacentes como zona para los menores. Habrá un área lúdica y otra de estudio, ya que tenemos mucha demanda.

¿Qué coste conllevan?

No va a ser un proyecto muy caro. Tenemos que hacer presupuesto, pero hay autofinanciación del club.

¿Es un club rentable?

Llevamos 30 años sin pedir ningún tipo de derrama a los socios.

¿Con una cuota mensual alta?

No, que va. Varía mucho. La más alta es la cuota para los mayores de 27 años y se queda en los 45 euros al mes como máximo. Para los menores de 27 hay muchas bonificaciones. Y para los mayores de 70, más. Hasta del 50%.

¿Prevé ganar más socios?

Nuestra masa social es de 2.300 personas. No queremos subir de ahí.

¿Hay lista de espera para entrar?

Ahora mismo, no. Pero nos quedan menos de 40 socios para llegar a esa cifra ideal. A partir de ahí, habrá lista de espera.

¿No llegarán a 2.500 socios?

No, no, imposible. Nosotros vamos a comprar un terreno, pero no significa que las instalaciones estén hechas ni que den para más.

¿Cuándo lo quiere tener listo?

La idea es que las obras empiecen a partir de septiembre y que duren poco. Como mucho, cuatro meses.

¿Para reinaugurar por todo lo alto en 2018?

(Risas). Sí. Antes del verano de 2018 tiene que estar todo listo.

¿Prevé alguna visita especial?

Indudablemente, para el torneo Dionisio Nespral esperamos que venga Carreño. Estamos en ello, por él, seguro que viene, ya que lo hace encantado, pero depende de los compromisos que tenga. Porque aquí sabe que no va a ganar dinero.

Igual tiene algún otro proyecto en la manga

No. Es todo lo que hay.