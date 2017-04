Gijón advierte a Fomento de que revocar el acuerdo del plan de vías es «arbitrario»

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Fernando Couto, rechazó ayer de plano la postura del Ministerio de Fomento, que había anunciado que no se habían asignado fondos para el plan de vías en los Presupuestos Generales del Estado porque no había un acuerdo entre las tres administraciones implicadas, es decir, el Ayuntamiento, el Principado y el Gobierno de España. La comunicación ministerial fue calificada por el edil de «sorprendente» y apunta que «la consideramos grave desde todo punto de vista».

Fernando Couto explicó que «quiero dejar claro que hay un acuerdo del consejo de administración de Gijón al Norte que se ratificó con mayoría y quiero trasladar la responsabilidad que puede tener tomar decisiones de forma arbitraria». Esgrimió sendas actas de Gijón al Norte, del 18 de diciembre de 2015 y del 31 de marzo de 2016, en las que se refleja que «se había acordado con la mayoría suficiente la ubicación de las infraestructuras ferroviarias, entre ellas un edificio de viajeros intermodal en superficie, frente al Museo del Ferrocarril. En base a esa premisa, se acordó proseguir los trabajos técnicos para encargar los proyectos básico y constructivo, así como iniciar la preceptiva tramitación ambiental». De esta forma, rechazó la tesis del Ministerio de Fomento de que no habría proyecto al que destinar fondos este año.

Pero es más, Fernando Couto, una vez aclarado que la ubicación de las infraestructuras principales ya se había acordado, indicó que, «por elementales principios de seguridad jurídica, respecto a los actos propios, cualquier modificación sustancial de estos acuerdos deberán seguir los mismos trámites que para su adopción». Es decir, su revocación ha de ser justificada en el seno de Gijón al Norte, «ya que otra cosa sería incurrir en arbitrariedad».

Mantener la centralidad

Pero también hay una vertiente política. El concejal recordó que hay un acuerdo de coalición entre Foro y el PP, «y con la firma del señor Mariano Rajoy», que incluye «mantener la centralidad de las estaciones. En el caso de Gijón, en el ámbito del Museo del Ferrocarril». Además, recordó que la exministra Ana Pastor «le había dado carpetazo al asunto de lo que es la ubicación» de la estación, por lo que entiende que el actual titular de Fomento, Íñigo de la Serna, «desautoriza lo que ha hecho Ana Pastor en Gijón».

El PP respondió al portavoz de Foro que «está errando el tiro, porque a quien tiene que apuntar es al PSOE y al gobierno socialista del Principado». El concejal Pablo González aseguró que el acuerdo firmado en el consejo de Gijón al Norte «es firme» y con él «están garantizadas las cuatro cosas que se pedían, que son centralidad, intermodalidad, soterramiento y un dinero público que tienen que poner las tres administraciones». Excusó la ausencia de fondos en los presupuestos estatales en la falta del proyecto constructivo. Advirtió en cualquier caso de que para garantizar que el plan de vías sea una realidad es necesario que el gobierno regional se sume al acuerdo alcanzado entre las otras dos administraciones o que al menos «se comprometa a cumplirlo aunque no sea el suyo». González recordó que el Principado debe pagar el 100% de la estación de autobuses y contribuir en un 25% con los costes que no puedan ser cubiertos con la venta de terrenos. «¿Y si boicotea el proyecto y no aporta su parte?», se preguntó.

Un duelo «a lo Pimpinela»

El portavoz socialista José María Pérez lamentó el «teatrillo de este duelo a lo pimpinela entre Foro y PP» y remarcó que «en diciembre de 2015 no tuvieron empacho en firmar un acuerdo a sabiendas de que el Pleno no lo compartía y que el Principado tenía un criterio distinto. Y lo que suscribieron con sus votos implicaba un calendario. Por tanto acuerdo lo tienen, lo que no tienen es voluntad de cumplirlo». El concejal añadió que Foro «es consciente de que su estrategia de seguir inventándose cambios lo único que sirve es para que Fomento tenga una coartada para no hacer nada, y es lo que venimos denunciando desde que la alcaldesa sacó ese dibujín con el traslado de la estación».

Para el portavoz del PSOE una muestra de que el ministerio se limita a «tomarnos el pelo» es que tampoco refleja fondos para avanzar en la puesta en marcha del túnel del metrotrén pese a que esta obra es competencia exclusiva de Fomento y «se puede ir planificando con independencia del lugar en el que esté la estación intermodal».

Desde Xixón Sí Puede el concejal David Alonso acusó al ministerio de «mentir» porque «aunque no sea el mejor, sí hay un proyecto, que es el que se sacó de la manga Ana Pastor cuando vino a la ciudad y que rompió el consenso». Pese a no compartirlo, asume que ese plan tuvo el respaldo de la mayoría de los consejeros, por lo que sí existe una base sobre la que trabajar. «Si no ponen dinero es porque Gijón les importa un bledo. Y quien tiene pactos con ellos, que es Foro, debería hacérselo mirar». Alonso confió en que la ausencia de fondos para la integración ferroviaria reciba, como el año pasado, el rechazo unánime de todos los grupos políticos. «Es necesario que nos volvamos a poner de acuerdo y le pintemos la cara al ministro».

El portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, reclamó a la alcaldesa que convoque la comisión sobre el plan de vías creada en el seno del consejo social de la ciudad para buscar ahí una postura de consenso, también con el Principado. «El ministerio está en una posición cómoda y se puede tirar así años. Su postura es de frivolidad y cinismo y debemos mover ficha. Lo que le está haciendo el PP a esta ciudad, con Foro como muleta, no tiene nombre».