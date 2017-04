El Musel es el puerto español con mayores gastos financieros anuales, 11,78 millones

El Musel fue el pasado año el puerto español que soportó más altos gastos financieros, 11,78 millones de euros, con gran distancia respecto al segundo, que fue Barcelona y dedicó a ese capítulo 5,3 millones, es decir, menos de la mitad que Gijón. Se da la circunstancia, además, de que los costes financieros de las 28 autoridades portuarias españolas se elevaron a 36, 2 millones, de forma que El Musel pagó casi uno de cada tres euros dedicados por el sistema portuario estatal a financiarse.

Aunque la Autoridad Portuaria de Gijón logró el pasado ejercicio beneficios por primera vez desde que finalizaron las obras de ampliación, algo más de un millón de euros, tuvo claro que mantener unos costes financieros de más de once millones anuales, es decir, más de la cuarta parte de su cifra de negocio (40,9) y casi el doble que sus gastos de personal (6,2), se hacía insostenible.

Tras una inversión próxima a los 700 millones de euros en las obras de ampliación, es obvio que El Musel no podía aspirar a dejar a cero sus gastos financieros, como le ocurrió el pasado ejercicio al puerto guipuzcoano de Pasajes. No obstante, para proporcionar una idea de la dimensión del problema, cabe decir que el segundo puerto español con mayores gastos financieros fue el de Barcelona, que dedicó a ese capítulo 5,3 millones de euros, menos de la mitad que Gijón, a pesar de que su cifra de negocio, 155,5 millones, triplica la muselina, que fue de 40,9 millones de euros. Dicho puerto catalán, tercero de España por tráficos, tras los de Bahía de Algeciras y Valencia, es el que mejores resultados obtiene, con 33,4 millones de beneficio.

Diez autoridades portuarias tienen una cifra de negocio más alta que la de Gijón

De momento, porque los compromisos asumidos y las negociaciones para mejorarlos hacen que estas cosas puedan cambiar de año en año, el puerto de La Coruña fue en 2016 el tercero por gastos financieros, con 4,7 millones de euros abonados. La situación de El Musel, de hecho, quedará significativamente aliviada este año tras el acuerdo alcanzado con el Banco Europeo de Inversiones para refinanciar tres de los siete tramos del préstamo de 250 millones que suscribió para afrontar la ampliación.

Conforme a lo ya publicado por EL COMERCIO, los cinco millones de euros pagados anualmente al citado organismo en amortizaciones e intereses quedarán reducidos hasta aproximadamente medio millón, gracias a una prolongación de cuatro años de la liquidación, ahora fijada en 2037, y a un desplazamiento de la devolución del principal hacia los últimos años de vigencia. Ni que decir tiene que 4,5 millones menos al año en gastos financieros aumentan las expectativas de beneficios, ya que el resultado de explotación fue positivo el último ejercicio en casi 12,8 millones de euros.

Pendientes de Europa

La rebaja financiera conseguida por El Musel podría volver a complicarse si la Comisión Europea obliga finalmente a devolver los 198 millones de subvención por irregularidades en las obras de El Musel. El silencio comunitario desde que se abriera en la Audiencia Nacional la investigación de esos hechos hace pensar que la Comisión espera el veredicto de la Justicia antes de tomar la decisión definitiva.

No obstante, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha dicho ya que el Gobierno español tendría que intervenir en ayuda de El Musel si se consuma la exigencia de devolución. Sin concretar la fórmula, sugirió que el Estado podría financiar las obras de abrigo realizadas si la Unión Europea regula finalmente que el pago de ese tipo de infraestructura no sea considerado ayudas ilegales. Se trata, en definitiva, de que el puerto gijonés no vuelva a tener, como el pasado año, gastos financieros desorbitados.

Otro concepto contable que grava las cuentas de El Musel como consecuencia de las obras de ampliación son las amortizaciones, que el pasado año se elevaron a casi 24,2 millones de euros, cantidad que situó al puerto gijonés como sexto del sistema portuario español por ese concepto, por detrás de Barcelona (55,8 millones), Valencia (49,3), Bilbao (28,5), Las Palmas (27,2) y Algeciras (26,2).

Cabe recordar, en ese sentido, que Puertos del Estado impidió aplicar un ritmo de amortizaciones menos exigente a pesar de haber conseguido la conformidad por escrito de Hacienda para ello.

En cualquier caso, una diferencia básica entre ambos conceptos es que los gastos financieros pueden ser reclamados por el acreedor si no son abonados en tiempo y forma, mientras que las amortizaciones constituyen una hucha para la reposición futura de las inversiones que no hay que desembolsar en un plazo fijado. El plazo de vida útil de diques y muelles está en el centro del debate, ya que los responsables portuarios entienden que es superior a medio siglo.