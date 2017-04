El álbum privado de Marial

Cuando en el año 2010 se creó el Premio María Elvira Muñiz (La Habana, 1923-Gijón, 2016), una persona del Ayuntamiento le pidió alguna foto suya para ilustrar la convocatoria. La respuesta fue esquiva, dio a entender que apenas sí tenía imágenes de sí misma. Pero quizá la modestia de la desaparecida escritora y maestra le hizo decir aquello cuando en realidad conservaba un interesantísimo álbum fotográfico que ya se guarda, junto a otros documentos como manuscritos, libros y objetos variados, en el Museo del Pueblo de Asturias, uno de los beneficiarios de su legado.

Y con algunas de estas fotografías y otros elementos personales se trabaja ya en la organización de una exposición que formará parte del homenaje que se celebrará en octubre, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte. Será en un aula del Centro de Cultura Antiguo Instituto.

El legado de Marial ha sido repartido entre diferentes instituciones culturales por su heredera, María Luisa Fernández Villaverde, con la ayuda de Francisco Álvarez Velasco, el albacea testamentario. La biblioteca de Humanidades de la Universidad de Oviedo, la Red Municipal de Bibliotecas de Gijón, la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y el Ateneo Obrero son los receptores de la generosidad de Marial y su familia.

«Ella lo guardaba todo», reconoce Francisco Álvarez Velasco, quien subraya que María Elvira Muñiz ha dejado una impresionante obra inédita. «Me he encontrado con joyas de cosas iniciadas y no terminadas, con correspondencia importantísima», subraya el albacea, que considera fundamental que la voz de Marial no se pierda.

Su legado está ya a buen recaudo. En el Museo del Pueblo de Asturias catalogan su álbum fotográfico personal, con imágenes con sus padres, Manuel y María, y su hermano, Óscar Muñiz. Abunda también el material de su etapa tanto como estudiante como docente.

«Tiene una vida personal muy rica», apunta Álvarez Velasco, quien detalla que entre los objetos personajes de su legado se encuentran algunos tan dispares como una colección de mecheros -era una gran fumadora- o las lupas que empleaba cuando fue perdiendo la vista para continuar con su gran pasión vital: la literatura.