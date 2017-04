Benditos trenzados

«Mi madre aprendió a trenzar deshaciendo palmas que compraba ya hechas», cuenta Jana García, una de las pocas artesanas que se dedica al trenzado en la ciudad. Ella lo practica cada día, desde hace doce años, en su pequeña floristería de la calle Uría. Y, aunque se trata de un producto que solo se vende en Semana Santa, «tiene detrás meses de laborioso trabajo».

«Este año nos llegó un brazao enorme de palmas blancas, de casi tres metros, desde Elche», explica Jana. En la capital de la comarca alicantina del Bajo Vinalopó comienza el primer paso para la elaboración de la especial floritura que engalana el domingo de ramos. «Lo primero que hay que hacer cuando se coge una palma es saber por dónde hay que cortar», apunta. Este paso, considerado el más importante, se lo deja a su madre. «Ella es la experta, lleva al mando de la floristería desde hace 38 años», comenta bajo la atenta mirada de su madre.

A partir de ahí se obtienen las partes necesarias para empezar con la creación. «El proceso es simple, primero se separan las hojas de la palma y después se teje de abajo arriba, cogiendo tres hojas de cada lado». Poco a poco va cogiendo forma.

Además, de las laboriosas manos, lo importante es una sujeción firme de las hojas entre las piernas. «Dependiendo del trenzado se puede llegar a tardar hasta más de media hora por cada palma». Finalizada esta operación ya estarían en venta a un precio desde 2,50 hasta 15 euros.

Teniendo en cuenta el trabajo que implica, «hay que empezar a elaborarlas unos meses antes». En su caso, llevan ya desde principios de febrero. «Lo hacemos en tiempos muertos que tenemos en la floristería, pero a última hora ya trenzamos en casa viendo la tele y de todas las maneras», anota entre risas. Una cámara de frío es la encargada de conservar las primeras creaciones hechas meses atrás. La cuestión es que todas «lleguen frescas y bien guapas al padrino o madrina».

Tamaño y forma

«De cada palma de tres metros sacamos entre cinco o seis de un tamaño mediano», informa Jana. Las formas varían dependiendo del artesano. Lisa, rizada, con o sin rosetes. En fin, diversas elaboraciones: «Las palmas rizadas solían ser para madrinas y las picas lisas para padrinos... pero cada vez más, por suerte, se regala lo que se quiere». Lo mismo ocurre con el tamaño. Cada edad, tiene su medida. «Normalmente un bebé no lleva nunca una palma gigante», cuenta. Y las preferencias de los más pequeños también varían pues, «cuando son niños las eligen gigantes y cuando van creciendo les da vergüenza y optan por las medianas o pequeñas». Pero si hay algo que la experiencia le ha enseñado es que en el mundo de las palmas no hay reglas: «Que cada uno lleve lo que le dé la gana», propone.

La novedad de los últimos años de las palmas de colores y con detalles futboleros no están en sus catálogos pues ellas prefieren un diseño tradicional. «Intentamos hacer el trenzado muy guapo y decorarla poco, es decir, que los accesorios no tapen el trabajo. No venderemos nunca una palma del Sporting o cargada de caramelos», asegura.

Sin embargo, estas modas no impiden que la tradición se rompa. «Es una cosa que va siempre a más. Cada año incrementamos la venta», constata. Y aunque sigue siendo el producto estrella, hay quien opta por sustituirla por flores secas o un ramo. Jana, siempre dispuesta, también propone otra alternativa: «Una pequeña palma que se pone en la solapa de la chaqueta y que puede ir acompañada de laurel o romero». Ahora, solo queda bendecirla.