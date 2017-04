De chollos a rarezas en la feria del vehículo de ocasión

Los devotos del motor y los conductores con necesidad o ganas de renovar su vehículo tuvieron ayer una intensa jornada en el recinto ferial Luis Adaro. El motivo, la celebración del V Salón del Vehículo de Ocasión de Asturias, un variopinto catálogo de coches de segunda mano marcados por la misma seña de identidad: su interesante descuento respecto al modelo de fábrica. «Buscamos un coche con no muchos kilómetros acumulados y en torno a los 10.000 euros», explican Javier y Silvia García. Su coche se les había quedado desfasado y ahora buscan uno familiar para poder llevar en él al nuevo miembro de la familia, nacido recientemente. «Ya vendimos el antiguo y ahora venimos con les perres calentines en el bolsillo. La feria es una buena oportunidad para encontrar el descuento que no verías en el concesionario», comenta Javier. Pese a contar con un gran abanico de posibilidades, el gijonés va a tiro fijo: «Quiero un modelo que tenga cinco puertas, de gasolina y con motor 1002 tres cilindros, muy nuevo y con pocas emisiones».

· Vea más fotos del V Salón del Vehículo de Ocasión en ELCOMERCIO.es EL SALÓN Vehículos. 250 coches de segunda mano, gerencia, flotas y kilómetro cero. Gran variedad de marcas y descuentos. Lugar. Pabellón central del recinto ferial Luis Adaro. Horario. De 11 a 20 horas. Hoy, último día. Entrada. Gratuita. Organiza. EL COMERCIO.

La búsqueda de espacio es una de las constantes entre los compradores que ayer visitaron este salón que organiza EL COMERCIO. «Hay ofertas bastante buenas. Yo no vengo buscando nada en especial, pero necesito un coche que me permita estar cómodo para conducir», sintetiza Andrés Flórez. Sus dos metros de estatura no le permiten adaptarse a cualquier tipo de vehículo.

Del Seat 600 al Ferrari

Entre los 250 vehículos presentes en el salón, la mayoría modelos recientes, también hay hueco para alguna rareza de coleccionista. Así, como ya viene siendo tradición, la exposición de vehículos clásicos y deportivos se alojó en uno de los laterales del pabellón central. Eso sí, sin indicadores de precio ni intención de ser puestos a la venta. «Cuántos kilómetros habré echado yo en uno de esos», recordaba un veterano visitante señalando a un Seat 600 presente en la exposición. Junto a él, varios Porsche o un modelo clásico de Ferrari. Los vendedores, por su parte, no dejan escapar la oportunidad de acudir a un salón «que siempre acaba compensando». Así lo afirma Jairo García, empleado de Triocar. «Nuestro ritmo de ventas está siendo el habitual en esta cita. Siete u ocho coches al día», sostiene. El concesionario lleva varias marcas y, en algunos casos, ofrece rebajas de hasta el 25% de su precio normal. «La gente viene dispuesta a comprar y compensa venir todos los años».