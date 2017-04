Fomento asegura que el plan de vías tendrá la aportación económica «que necesite»

«Que nadie tenga dudas de que el proyecto de Gijón se va a terminar». En estos términos se expresó ayer Fomento sobre el plan de vías. El ministerio quiere dejar claro que la integración del ferrocarril en la ciudad no se ha dejado de lado, pese a que no cuente con una partida dentro de los Presupuestos Generales del Estado. «Nuestro compromiso es firme y nuestra postura clara. En cuanto sepamos las cifras, se incluirá» en las cuentas nacionales, subrayó. El Gobierno central quiere salir así al paso de las valoraciones realizadas por los partidos con representación en el Ayuntamiento después de anunciar, esta misma semana, que el proyecto carece de una partida concreta «porque no hay un proyecto acordado entre las tres administraciones implicadas en el mismo».

Es más, Fomento recalca que la inclusión del montante en los presupuestos para reactivar el plan de vías es segura, pero antes es necesario delimitar su cuantía. «Hasta que no tengamos el documento, no sabemos de cuánto dinero estamos hablando. Lo que no se puede es incluir en los presupuestos del Estado una partida que no se ha cuantificado. Cuando sepamos de cuánto dinero estamos hablando, se incluirá la financiación que sea necesaria», manifestaron a EL COMERCIO fuentes ministeriales.

Estudio financiero

Asimismo, el ministerio remarca que el estancamiento del proyecto ha sido un escollo en este sentido. «Se encontraba en una situación inviable y ahora estamos reconduciendo esa situación. Se cumplirá el compromiso de realizar un estudio financiero». Análisis que anunció el propio ministro, Íñigo de la Serna, en la visita que efectuó a Gijón el pasado 21 de enero. Con él, su departamento pretende conocer «los valores del mercado, la capacidad de inversión de los diferentes sectores en el país y las posibilidades de rendimiento económico fruto del atractivo de la zona», tal y como indicó entonces el titular de Fomento. Una vez que esté rematado el estudio, «el compromiso del ministro fue volver a Gijón con una propuesta de actuación y eso es lo que hará. Participaremos en la financiación del proyecto en la medida que sea necesario», aseguró ayer el ministerio.

De la Serna se comprometió a elaborar el estudio económico-financiero con la máxima celeridad para presentarlo en una próxima reunión de Gijón al Norte y que, a partir de sus conclusiones, sea esa sociedad la que adopte las decisiones que estime oportunas para hacer «algo que sea viable». En este sentido, apuntó la posibilidad de que las tres administraciones implicadas -Ayuntamiento, Principado y Gobierno central- realicen aportaciones que complementen los ingresos que se obtengan de la venta de los suelos liberados por las vías.

Edificio de viajeros

«Mantenemos al 100% nuestro compromiso» adquirido con el Consistorio y el Ejecutivo regional durante la visita del ministro. En este sentido, Fomento ratificó el respaldo otorgado al planteamiento de Foro sobre el edificio intermodal para viajeros. «No existe ninguna duda respecto a la ubicación de la estación. Será la que el ministerio acordó con el Ayuntamiento de Gijón y no se va a modificar», aseguró este departamento. A este punto se refirió también el pasado viernes el concejal de Urbanismo, Fernando Couto, quien subrayó el acuerdo existente en el seno de Gijón al Norte en torno a las infraestructuras principales, materializado en las actas de la sociedad correspondientes a los días 18 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016. Así, rechazó la tesis de Fomento que achaca a la falta de proyecto la ausencia de fondos para el plan de vías este año.

Partidas que sí tendrán otros municipios, como Granada y Santander. En 2017, la ciudad andaluza dispondrá de un millón de euros para empezar la redacción de proyectos y la asistencia técnica, cantidad a la que, en la proyección plurianual, se suman 25 millones más en 2018, 80 en 2019 y 15 en 2020. Santander, por su parte, recibirá, según la programación plurianual que consta en el proyecto de cuentas del Gobierno, 49,7 millones de euros en cinco años. «Es cierto que en otros lugares, como Santander, que también llevaba treinta años reclamándolo, existe una partida en los presupuestos, pero, a diferencia de Gijón, ha tenido que renunciar al soterramiento», explicó Fomento. El ministerio alega también que la capital cántabra tiene, además, el estudio con la proyección de mercado.

Pese a las inyecciones económicas que recibirán otros municipios, Fomento mantiene la obligación contraída con sus socios en Gijón al Norte. La ciudad «tiene firmado e iniciado un soterramiento y el ministerio no va a renunciar a él. En otros lugares, se han disuelto las sociedades o se ha renunciado al proyecto. En Gijón, no va a ser así».

Hace quince años, las tres administraciones llegaron a un principio de acuerdo para desbloquear el proyecto de metrotrén y combinarlo con la eliminación de la barrera ferroviaria. Las previsiones iniciales han variado enormemente desde entonces. La estación intermodal, por ejemplo, iba a construirse en El Humedal, opción que años después se desechó en favor del entorno del Museo del Ferrocarril. Además, el suelo liberado de las vías, conocido ahora como el 'solarón', no acoge pisos, sino un gran espacio verde.