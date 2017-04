El Estado deniega el ascenso a un sargento por mal comportamiento

La sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional le ha dado la razón a la Administración General del Estado en su decisión de declarar «no apto para el ascenso» a un sargento de la Guardia Civil que tiene en su currículum varios expedientes internos abiertos, así como una detención por un altercado en un pub de Fomento y un procedimiento judicial iniciado por un delito de lesiones en el ámbito familiar y detención ilegal, así como otro que fue sobreseído en un juzgado de Mondoñedo, en la provincia de Lugo.

LOS HECHOS «No apto». El Estado declara «no apto para el ascenso de forma indefinida» a un sargento de la Guardia Civil. Faltas graves y delitos. Tiene abiertos cuatro expedientes internos de carácter grave e iniciados procedimientos judiciales por delitos de atentado a agente de la autoridad (Policía Nacional), malos tratos y detención ilegal. La Audiencia Nacional le ha dado la razón al Estado.

Fue el propio agente del Instituto Armado el que recurrió la decisión del ministro de Defensa de declararlo «no apto con carácter definitivo» para promocionar dentro de la escala de la Benemérita. Formuló la demanda en abril de 2016, alegando que se había vulnerado su presunción de inocencia y que existía una falta de motivación en relación a la valoración del informe personal de cualificación.

Según se recoge en la sentencia de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso EL COMERCIO, «la valoración de la conducta del recurrente comprende la apreciación de su conducta, tanto social como profesional, lo que influye en la calificación final sobre la aptitud para el ascenso». En este sentido, prosigue el fallo judicial, «como se desprende del expediente administrativo, el recurrente, en el momento de la evaluación, estaba encausado en un procedimiento por una falta de injurias leves y por el delito de realización arbitraria del propio derecho que instruye el juzgado de Instrucción número 1 de Gijón y también está encausado en las diligencias previas que instruye el juzgado de Violencia sobre la Mujer por un delito de maltrato de obra en el ámbito familiar, un delito de lesiones en el ámbito familiar y un delito de detención ilegal, sin que se tenga constancia de resolución judicial alguna».

Por otra parte, «consta que el 4 de noviembre de 2013 fue detenido por miembros de la Comisaría de la Policía Nacional de Gijón tras un altercado con los porteros de un pub, en el cual varios policías resultaron con lesiones de escasa consideración al proceder a su reducción. Se instruyeron diligencias previas en el juzgado de Instrucción número 2 por un presunto delito de atentado y resistencia a agentes de la autoridad».

Asimismo, en el ámbito profesional les constan «anotadas y no canceladas» varias sanciones: una falta grave en enero de 2011 por una falta de subordinación, con la sanción de pérdida de destino impuesta por el director general de la Guardia Civil; una falta grave en febrero de 2011 por desconsideración con los superiores y compañeros; otra falta grave en marzo de 2011 con dos meses de suspensión de empleo; y otra falta grave en septiembre de 2011 por negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales o de las órdenes recibidas, con la sanción de diez días de pérdida de haberes impuesta por el teniente general.

Comportamiento inadecuado

«Pues bien, de todos estos datos se desprende de forma notoria que el comportamiento profesional del recurrente no es adecuado para al ascenso solicitado, desestimándose el argumento sobre la vulneración de principio de inocencia, primero, porque no está en juego el proceso de evaluación para el ascenso, al tratarse de la valoración de la conducta profesional del interesado, y segundo, porque no se trata de un juicio de declaración de responsabilidad», la sentencia de la Audiencia Nacional.