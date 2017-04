Carmen Moriyón advierte a Cajastur de que «Gijón decide quién le representa»

«En noviembre de 2016, el Ayuntamiento de Gijón adoptó el acuerdo de nombramiento de la abogada gijonesa Marta Rodil como su representante en el patronato de la Fundación Bancaria Cajastur. Hoy quiero denunciar públicamente la negativa a formalizarlo por parte del patronato». La alcaldesa de Gijón ha dado el último paso, antes de acudir a los tribunales, para resolver el problema que la ciudad tiene con la entidad bancaria: ha enviado una carta a César Menéndez.

Al presidente de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias le advierte Carmen Moriyón de que «el Ayuntamiento de Gijón debe decidir quién es la persona más adecuada para defender sus intereses y los de la población de Gijón dentro del patronato de la Fundación». En esa línea, le deja claro la regidora que ni el cometido ni el nombre del representante «lo deben decidir otros» y, sobre todo, «no hay que proponer un representante del gusto de otros».

Abogada de la CSI

La carta de Carmen Moriyón llega después de meses de polémica tras el rechazo de Cajastur a admitir a Marta Rodil. El Pleno municipal aprobó su nombramiento como representante en la Fundación el 16 de noviembre del año pasado. Lo hizo con el voto favorable de 14 de los 27 concejales: los ocho de Foro y los seis de Xixón Sí Puede. Mientras los dos ediles de IU se abstuvieron, el frente formado por PSOE, Partido Popular y Ciudadanos sumó once votos contrarios.

Una propuesta aprobada por mayoría que la Fundación de Cajastur no analizó hasta el pasado 24 de febrero. Después de esperar tres meses decidió despacharla con una negativa. Sobre la mesa, el trabajo de la abogada gijonesa como representante del sindicato CSI en los conflictos que Liberbank tuvo con la plantilla con motivo del ERE. Una actividad, no obstante del pasado: en la actualidad no tiene pendiente ningún litigio de ese tipo. En esa línea, Carmen Moriyón, que asegura desconocer «los motivos por los que el patronato de la Fundación Cajastur pueda estar demorando el procedimiento de aceptación del nombramiento de la persona que legítimamente ha sido elegida por el Ayuntamiento de Gijón», insta a César Menéndez a que «la Fundación sea independiente de la dirección de Liberbank».

Como explica en su misiva, «la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias se crea por la transformación de la extinta Caja de Ahorros de Asturias» y le recuerda que el patronato «debe velar durante toda la vida de la Fundación por el cumplimiento efectivo de los fines fundacionales, teniendo en cuenta la voluntad de los fundadores y la consecución del interés general».

No olvida, además la regidora, que «los cambios normativos en materia de cajas de ahorros han perseguido una separación entre el negocio bancario, que pasa a Liberbank, y el objetivo social de la Fundación, estableciendo impedimentos a la compatibilidad de cargos entre ambas instituciones».

Montalbo, sin problemas

Con esa premisa, Carmen Moriyón se muestra beligerante al asegurar que «advertimos que se está privando al Ayuntamiento de Gijón de la posibilidad de participar en la toma de decisiones y, por tanto, se le está discriminando respecto a la otra institución fundadora de la extinta Caja de Ahorros de Asturias».

Lo dice porque mientras el representante propuesto por Gijón «continúa sin formalizarse», la propuesta de nombramiento de Jaime Montalbo «como representante de la Junta General del Principado», y que fue remitida «pocos días después de la gijonesa ha sido tramitada de inmediato». Montalbo, que fue elegido el 18 de noviembre, comenzó a ejercer su función en diciembre. Rodil, elegida el 16 de noviembre, sigue a la espera.