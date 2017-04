La Marcha a Covadonga del Grupo celebra su veinticinco aniversario

La tradicional Marcha a Covadonga que organiza el Grupo conmemora su veinticinco aniversario. Las fechas de la caminata, que cubre los 76 kilómetros que separan Gijón de Covadonga, serán el 27 y 28 de mayo, según avanzó ayer la entidad.

A lo largo de este cuarto de siglo han sido muchos los socios del Grupo Covadonga que han acudido fielmente a la cita, para la que «hay que estar en forma», remarcan los organizadores. Solo el primer primer tramo del recorrido a Cangas del Onís exige caminar unas quince horas en un solo día.

La caminata saldrá desde Gijón el 27 de mayo, sábado, a las seis de la mañana, para llegar a Cangas de Onís hacia las seis de la tarde, donde se hace noche. Quienes no estén en condiciones de caminar tantos kilómetros pueden hacer parte del recorrido en autobús. Este segundo grupo saldrá el domingo 28 por la mañana para unirse al resto de peregrinos y hacer a pie los últimos doce kilómetros hasta la Basílica. El precio de la inscripción es de 95 euros (para la marcha de dos días) para los socios y 125 euros, los no socios. Quienes opten por la combinación entre autobús y caminata el precio es de 60 euros para socios y 85 para no socios. El plazo para apuntarse expira el 14 de mayo.