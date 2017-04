El Principado insta al Gobierno a impulsar el plan de vías «con fondos y voluntad política»

El Principado se sumó ayer a la exigencia puesta sobre la mesa por el Ayuntamiento para darle un espaldarazo definitivo al plan de vías. La consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, instó al Gobierno de Mariano Rajoy a impulsar la integración ferroviaria «con fondos y voluntad política». De hecho, apuntó que «es la falta de compromiso del Ejecutivo central la que mantiene este proyecto en punto muerto y eso lo sabe toda la sociedad asturiana». Para la consejera, las explicaciones ofrecidas por el Ministerio de Fomento no son más que excusas, por lo que pidió al PP que dejara «de inventarse disculpas sobre el plan».

Reprochó al Gobierno que intentara achacar al Principado «la responsabilidad de su propia inacción». Así, Fernández recordó que el plan de vías estuvo parado durante más de cuatro años cuando Ana Pastor era la titular de Fomento. La consejera fue aún más lejos y advirtió de que, con el actual ministro, Íñigo de la Serna, «lleva el mismo camino». El portavoz del grupo municipal popular, Mariano Marín, criticó el pasado domingo que «el Principado está callado y nadie lo denuncia».

Pero Fernández rechazó esta acusación: «Desde el Gobierno de Asturias siempre hemos sido claros con el proyecto y, aunque nuestro criterio acerca de la ubicación de la estación intermodal es conocido y justificado, jamás hemos bloqueado el avance del plan». El Ejecutivo autonómico, al igual que el grupo municipal socialista, siempre ha defendido la construcción de la terminal de viajeros en Moreda; mientras que Foro apuesta por el entorno del Museo del Ferrocarril. La consejera de Infraestructuras subrayó que el interés del Principado en el avance de la obra queda claramente reflejado en el documento 'Alianza por las infraestructuras del Estado que Asturias necesita', suscrito el pasado 23 de marzo por la Federación Socialista Asturiana, IU y organizaciones empresariales, sindicales y sociales. El texto, según Fernández, apuesta por impulsar el plan de vías de Gijón y, prioritariamente, la estación intermodal de viajeros, «seguida de la penetración ferroviaria para la llegada del tren hasta posiciones de clara centralidad en la ciudad».

«Tanto Rajoy como el ministro de Fomento tienen ya sobre su mesa ese documento, en el que se incluye el plan de vías como proyecto prioritario y urgente», apuntó. A su juicio, el PP «busca desesperadamente crear cortinas de humo con argumentos de poco fuste».

En este caso, «para disimular el notable olvido al plan de vías en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año», ya que no aparece consignada una partida para este actuación. El mensaje lanzado el sábado por Fomento y recogido en las páginas de EL COMERCIO no parece haber tranquilizado a sus dos socios en Gijón al Norte. Esto es, el Ayuntamiento y el Principado. «Nuestro compromiso es firme y nuestra postura clara. En cuanto sepamos las cifras, se incluirá» en el presupuesto nacional, aseguró entonces el ministerio.

Por otro lado, el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Couto, se refirió ayer a otra infraestructura clave para la ciudad y el resto de la comunidad. El concejal anunció que llevará al próximo Pleno una proposición para que la Corporación apoye la llegada del AVE a Gijón y que la previsión del viaje a Madrid se mantenga en dos horas y 45 minutos. «No tiene sentido» que la alta velocidad no llegue a las principales ciudades de Asturias, como sí lo hace al resto de municipios con igual e, incluso, menor población en otras comunidades autónomas, indicó. Por ello, reclamó que no se altere el objetivo del proyecto de la variante. «Consideramos que para la circulación de trenes en ancho ibérico, especialmente los de mercancías que no requieren más velocidad sino mayor regularidad, no es necesario adulterar la variante porque pueden seguir haciéndolo por la línea actual», apuntó.

La propuesta presentada por Couto incluye «solicitar la supresión de manera urgente del denominado fondo de saco de la nueva estación ferroviaria de León para corregir sus efectos penalizadores sobre los tiempos de recorrido de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias». Asimismo, el concejal insta a la Corporación a reclamar el acondicionamiento, en ancho internacional, del tramo León-La Robla, para conectar la variante de Pajares a la Red Europea de Alta Velocidad ferroviaria, y trasladar el cambiador de ancho a Pola de Lena.

Exige la puesta en servicio, también con vías compatibles con el AVE, de los dos grandes túneles de la variante (La Robla-Pola de Lena), «uno de manera inmediata y lo antes posible el segundo».

Mejoras en mercancías

La proposición que se debatirá en el próximo Pleno también plantea completar los estudios informativos de los tramos Pola de Lena - Oviedo- Gijón-Avilés en Asturias, «manteniendo la centralidad de las estaciones afectadas por la circulación del AVE, para combinar su uso con la adecuada red de cercanías». Para Couto, es imprescindible la mejoría en la gestión de Renfe Mercancías y «asegurar la disponibilidad suficiente de sus cabezas tractoras para garantizar el óptimo aprovechamiento del notable aumento de los surcos ferroviarios que ofrece la línea convencional de Pajares, liberada de la mayoría de los tráficos de viajeros».

La propuesta plenaria de Foro también plantea valorar la oportunidad de la instalación transitoria del tercer carril, solución que permite tanto el paso de trenes de alta velocidad como de los actuales de mercancías, sistema que ya funciona entre Barcelona y la frontera francesa. En caso de que el documento obtenga el visto bueno de la Corporación, se enviará al Ministerio de Fomento, al Gobierno del Principado y a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales.

El grupo municipal de Ciudadanos también quiso exponer ayer su postura sobre el debate generado por la apertura de los túneles de la variante, que se traducirá en, al menos, dos iniciativas diferentes en el próximo Pleno: una presentada por Foro y otra por IU. «Queremos recordar el compromiso suscrito por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y recogido en el acuerdo de investidura suscrito con Ciudadanos. Así, el punto 22 del mencionado acuerdo recoge literalmente lo siguiente: 'Racionalizar la política de infraestructuras para priorizar el desarrollo de las de transporte de carácter estratégico nacional. En particular, se impulsará decididamente el Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico, se agilizarán los trabajos de ejecución de obras estratégicas como el AVE a Galicia y la variante de Pajares entre León y Asturias con el fin de garantizar su puesta en funcionamiento en el año 2017 y se continuará fomentado el transporte de ferroviario de mercancías, esencial para la estrategia logística de España'».

Así, el grupo entiende que dicho acuerdo está en vigor y cualquier variación del mismo debe ser explicada por el ministro de Fomento. Por ello, el partido ha solicitado su comparecencia. «En todo caso, desde Ciudadanos nos opondremos a cualquier cambio que retrase la apertura de la variante», subrayaron.