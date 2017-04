Suárez Braña publica su quinto libro con «odio a los que no les cuesta escribir»

'Provocaciones', el libro que a las 20 horas de mañana presentará en el Centro de Cultura Antiguo Instituto junto a sus amigos Alfonso Peláez y Miguel Cabanillas, no es su ópera prima, pero José María Suárez Braña reconoce que la publicación de la que es su quinta obra le tiene alterado porque «lo contrario sería una irresponsabilidad y una falta de respeto a quienes van a ir a pasar allí una hora conmigo».

Se trata de una recopilación de «aforismos y pensamientos cortos sobre cinco temas: la vida en sí, el amor, la amistad, la muerte y, algo que hasta ahora no había hecho, la presentación de un mismo pensamiento visto desde la perspectiva de una persona cuerda y una persona loca».

Pepín Braña, como es conocido en ámbitos deportivos, sigue sin hacer referencia en su literatura al fútbol, que es el tema que le hizo popular en Gijón como jugador, directivo varios años del Sporting, socio durante los últimos 45 y presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas dieciocho años. Sin embargo, ya anuncia que en su sexta obra, que ya está en camino y llevará por título 'Sin pies ni cabeza', «hablaré de fútbol y de mi ciudad, Gijón, de la que estoy enamorado y en la que espero morir».

Presenta su última obra, 'Provocaciones', mañana en el Centro de Cultura Antiguo Instituto

El expresidente de la Federación de Peñas dice que escribirá de fútbol en su próximo trabajo

Suárez Braña hace un paralelismo entre su faceta futbolística y la de escritor. «Yo soy un futbolista frustrado. Tenía muy claro en la cabeza lo que quería hacer, pero no siempre acertaba a enviar el balón donde yo quería. Al escribir, sé lo que quiero transmitir, pero a menudo no quedo satisfecho con cómo lo hago. Soy un lector empedernido y tengo la sensación de que a los grandes autores no les cuesta escribir. A mí no me pasa eso. Me cuesta escribir y envidio, es más, odio, a los que no les cuesta escribir».

«Desintoxicando del fútbol»

Aunque dice estar «desintoxicando un poco del fútbol», Suárez Braña piensa «sinceramente, que lo tenemos muy mal para seguir en Primera. Fichamos a 16 y metidos en una coctelera podríamos sacar a uno o dos. Los mejores tiempos siempre fueron con gente de aquí. Cuando al Sporting lo llamaban 'matagigantes' tenía jugadores como Pocholo, Montes, Alonso..., todos de El Llano. Luego jugamos la UEFA con Joaquín, Cundi, Redondo y Quini. Y más tarde volvimos a Europa con Abelardo, Luis Enrique, Manjarín, Bango... Esa época la destrozaron unos señores que nos robaron el club. Las sociedades anónimas deportivas fueron la mayor barbaridad porque pusieron al club en manos de unos señores que en su vida fueron sportinguistas». «En su momento nos rasgamos las vestiduras porque fuera presidente un señor de Madrid y acabará siéndolo un esquimal o un sudafricano», apostilló.

Sin embargo, Suárez Braña no pone excesivos reparos a que El Molinón tenga apellido. «Puedo estar de acuerdo si va a generar unos ingresos. Si somos capaces de engañar a los chinos... porque El Molinón siempre será El Molinón, igual que hablamos de Primera y Segunda División y no de Liga Santander», plantea.

En cualquier caso, el expresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas piensa que los aficionados no son bien tratados: «Tragamos todo. Aunque en su día fui directivo, pienso que en la mayoría de los casos los aficionados solo son importantes cuando las cosas van mal y en junio, para sacar el recibo». «No me parece normal que el desplazamiento a San Sebastián se marque para un lunes, porque está a tres horas y media y podría ir mucha gente. A Granada, es distinto. Haría menos daño», añade.