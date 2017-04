Un albergue para potenciar el Camino

Gijón ofrecerá a los peregrinos del Camino de Santiago alojamiento en la casa Paquet, un palacio urbano que data de 1918, a partir del verano de 2018. En los próximos meses se acondicionará este espacio. Las obras se licitarán por un montante de 650.000 euros para habilitar 58 plazas de albergue, que se sumarán a las 36 que ya ofrece el camping de Deva en seis cabañas. Entre ambos equipamientos, la ciudad estará en disposición de ofertar estancias exclusivas a casi un centenar de peregrinos al día.

En la actualidad, el camping recibe a 2.468 caminantes al año y aunque no hay cifras sobre el papel, la puesta en marcha del albergue en la casa Paquet «potenciará la afluencia de peregrinos por Gijón». «Será un atractivo» más en la oferta de alojamientos de la ruta jacobea. Así lo manifestó el gerente de Divertia, Jorge Palacios, quien no descartó que la gestión del nuevo equipamiento se lleve a cabo a través de una concesión, aunque «todavía no está nada decidido». «La junta de gobierno y el consejo de Divertia decidirán en los próximos meses la forma de explotación», puntualizó.

Lo que sí está calculado ya es que el traslado de la oficina central de los servicios de Infogijón del espigón de Poniente a la parte noble de la casa Paquet duplicará el número de usuarios atendidos. Según el portavoz del gobierno municipal, Fernando Couto, anualmente pasan por ese punto de información turística 22.500 visitantes y el objetivo con el cambio a la casa Paquet es duplicar esa cifra y «llegar a los 45.000». Couto recordó ayer durante la presentación del proyecto las dificultades que ha tenido que sortear esta iniciativa desde 2014 ya que «se trata de un inmueble con la máxima protección, que está incluido en el Catálogo Urbanístico de Gijón» y que fue adquirido por el Ayuntamiento de Gijón en marzo del 2016 al Instituto Catequista Dolores Sopeña. Por su arrendamiento, el Ayuntamiento, indicó Couto, paga un canon anual de 18.000 euros durante 25 años.

«La junta de gobierno y Divertia decidirán la forma de explotación», asegura Jorge Palacios

El portavoz municipal realizó estas declaraciones en la presentación del proyecto de rehabilitación del inmueble, a la que asistieron miembros del Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago y de Divertia -que gestionará la Oficina de Información Turística y del Camino de Santiago-, además del arquitecto municipal, Javier Uría, y el arquitecto redactor del proyecto de transformación del inmueble, Álvaro Ron. Este último aseguró que «el edifico situará el Camino de Santiago por Gijón en el mapa» y que se convertirá en «una invitación tremenda a optar por el camino de la costa».

«Aprovechar» el reclamo

En su opinión, será el albergue jacobeo más singular de la ruta y deseó que permanezca abierto todo el año, no solo en temporada porque «esto se vende solo y habrá que aprovecharlo». Así, espera que las instalaciones permanezcan abiertas más allá de los meses que van de mayo a octubre y que se pueda llenar «con estudiantes o viajes de estudios».

Couto manifestó que «será un éxito por la singularidad de la obra que el albergue y la oficina estén funcionando en el verano» tras explicar que el proyecto constructivo «será adjudicado en unos cuatro o cinco meses». Las obras tienen un plazo de ocho meses.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, también recorrió las dependencias del edificio y destacó que la capilla actual de la casa Paquet «desaparecerá» y será reconvertida en sala polivalente, «con el mismo uso que tiene la de la Laboral».