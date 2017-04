Dos años de cárcel por pagar cenas con una tarjeta ajena

El juzgado de lo Penal número 3 ha condenado a dos años de prisión a una mujer que supuestamente se gastó 2.639 euros en bares, restaurantes y hoteles con una tarjeta de crédito robada. Durante el juicio, la procesada le echó la culpa a su compañera de piso, quien supuestamente recibió la tarjeta por correo electrónico.

Explicó ante el juez que realizó varios pagos porque su compañera le debía dinero y le había dejado el documento bancario para que se cobrase la deuda, «sin saber que no era de su propiedad». Alegó, además, que era analfabeta y que no sabía ni leer ni escribir, un extremo que no quedó demostrado durante la vista oral. La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusada al considerar que la sentencia de primera instancia se ajusta a la legalidad.

Junto a la procesada fue juzgado un varón, al parecer pareja sentimental de la luego condenada, junto a quien pagó en varios restaurantes y hoteles en los que ambos se alojaron. Sin embargo, el hombre salió absuelto al quedar probado que era ajeno a la ilegalidad que cometía la mujer y desconocía que no le estaba invitando a cenar ni a alojarse en un establecimiento con su propio dinero, sino con una tarjeta de una tercera persona.