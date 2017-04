El festival Juguetea comienza mañana con juegos, circo, teatro y espectáculos de magia

Promete hacer las delicias de adultos y niños. A los primeros, con la nostalgia propia de la Spectrum, la Mega Drive o la exposición 'Espinete no existe', plagada de guiños para los nacidos entre los años 50 y los 90 del siglo pasado. A los segundos, con una amplia variedad de atracciones, circo, títeres y espectáculos de magia. El festival Juguetea, último proyecto de la promotora Two Monkeys, aterriza en Gijón durante la Semana Santa para ofrecer una alternativa de ocio familiar en el recinto ferial Luis Adaro. La cita, que tendrá lugar desde mañana hasta el domingo, contará con cuatro zonas diferenciadas: Escenario Circus, Parque de Atracciones, Family Zone y la ya citada exposición 'Espinete no existe'.

La entrada al recinto costará 2,5 euros y se puede adquirir un bono familiar para cuatro días y cuatro personas por 20 euros. «Habrá una granja donde los animales cobrarán vida para los niños, videojuegos desde los 80 a la realidad virtual y la oportunidad de acceder gratis al recinto el jueves en caso de acudir en bicicleta», resume Suca García, una de las organizadoras.