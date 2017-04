El AVE también divide a la calle

El debate sobre las infraestructuras clave para la ciudad y el resto de la región han traspasado los muros de las instituciones y saltado a la calle. Y la misma división que existe entre los partidos políticos también se palpa entre la ciudadanía. En la sesión plenaria de este mes, los grupos municipales expondrán sus posiciones sobre la variante de Pajares. Izquierda Unida defenderá una proposición para que el Ayuntamiento se pronuncie en defensa de una solución técnica para Pajares que contemple, desde su puesta en funcionamiento, el tráfico mixto de pasajeros y mercancías.

Por su parte, Foro hará lo propio para instar a la Corporación a que apoye la llegada del AVE a Gijón y que la previsión del viaje a Madrid se mantenga en dos horas y 45 minutos. Su apuesta pasa por instalar el ancho internacional para impulsar el tráfico de viajeros. El vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana, Manuel Cañete, señaló que, en los inicios del plan de vías, la llegada del AVE al municipio era imprescindible. Quince años después y con la integración del ferrocarril en la ciudad aparentemente en vía muerta, «entendemos que lo primordial es que por la variante vayan las mercancías».

Mejorar la comunicación

A su juicio, aunque la alta velocidad es beneficiosa, «contar con una infraestructura que conecte Asturias con la meseta en un tiempo prudencial» para el transporte de mercancías lo es aún más. En este sentido, Cañete hizo un llamamiento a hacer «un debate más reflexivo» para contemplar las diversas fórmulas posibles. «Los trenes actuales permiten un viaje más rápido. Lo que necesitamos es comunicación, aunque no sea el AVE», indicó. La dilatación de los plazos tanto en el ámbito de la variante de Pajares como en el plan de vías gijonés ha cambiado las prioridades. Sobre este último, Cañete incidió en la necesidad de dar voz a los técnicos y a la sociedad. «Lo que digan deberá determinar el proyecto más racional, es decir, aquel que dé una respuesta definitiva a la eliminación de la barrera ferroviaria», apuntó. En su opinión, «Gijón al Norte no está para milongas sino para definir un proyecto serio con una financiación seria». Así, instó al Gobierno central a tomar cartas en el asunto y no dejar la responsabilidad al Ayuntamiento y el Principado, puesto que el Ministerio de Fomento es el tercer socio en la sociedad que gestiona el plan de vías.

La urgencia por mejorar las conexiones de la comunidad con el resto del país también es una cuestión esencial para Javier Martínez, vicepresidente de Otea, la patronal turística de la región. «Asturias necesita mejorar el tráfico ferroviario. Ahora mismo tenemos un proyecto politizado en el que no parecen escuchar a los técnicos», argumentó. Respecto al plan de vías de Gijón, subrayó la necesidad de contar «con una respuesta a su servicio ferroviario, es necesaria agilidad», señaló Martínez, que no se decantó por ninguna de las propuestas que se barajan.

Potenciar otros trenes

Más contundente se mostró el portavoz del colectivo Asturias al Tren. «Para nosotros, el AVE tiene que morir en Pola de Lena», subrayó Carlos García. Su justificación es que «el ahorro de tiempo y los miles de millones que supone una vía exclusiva de AVE no tienen sentido». A su parecer, construir paradas en Mieres y Oviedo es «absurdo».

La solución para potenciar las comunicaciones pasa por destinar dinero a las cercanías porque «mueven millones de pasajeros, dictaminó. «Se calcula que, estirándolo lo más posible, el AVE puede llegar a tener dos millones de pasajeros al año, así que la insistencia de Foro en que sea solo para viajeros es un disparate», aseguró.