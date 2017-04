La autovía hunde al Centro Gallego

El Centro Gallego de Gijón, entidad con sesenta años de vida, se encuentra en trance de desaparición. Una asamblea general de socios aprobó ya la liquidación el pasado mes de marzo, pero no llegó a constituirse la preceptiva comisión liquidadora porque la reunión se celebró sin el 'quorum' necesario para tomar esa decisión y todo quedó pendiente hasta la celebración de una nueva asamblea, probablemente antes de que finalice el mes en curso.

Según pudo saber EL COMERCIO, los actuales responsables del Centro Gallego de Gijón, que durante los doce últimos años preside Gabina Pérez Reino, ha pedido ya al juzgado una autorización para que la próxima asamblea pueda decidir la liquidación, sea cual sea la asistencia.

Los socios del Centro Gallego de Gijón son actualmente cerca de sesenta y la directiva encuentra serias dificultades para reunir a la mitad más uno, que sería lo estatutariamente necesario, ni siquiera mediante voto delegado.

Los socios deberán decidir sobre el futuro de un local en el centro de 498 metros cuadrados

Pero quienes todavía representan legalmente a la citada casa regional quieren hacer las cosas bien y no utilizar la fórmula de «el último que apague la luz», entre otras cosas porque la entidad tiene un patrimonio importante, ya que el local que ocupa en el centro de Gijón, de 498 metros cuadrados, es de su propiedad.

El objetivo es nombrar una comisión que, con la ayuda de una asesoría, ejecute lo que decida la asamblea sobre el futuro del citado patrimonio y ponga fin a la existencia del Centro Gallego. Por eso buscan garantías de que la próxima asamblea tenga capacidad legal, incluso sin acudir la mitad de socios.

«Aliviar la morriña»

El Centro Gallego de Gijón llegó a tener varios cientos de socios y fue un lugar de reunión de la colonia de la citada región para «aliviar la morriña», según las fuentes consultadas por este periódico. También organizaba fiestas con las tradiciones y los productos típicos como protagonistas.

Menos medios y unas carreteras disuasorias provocaban que muchos de los gallegos afincados en Gijón tan solo tuvieran oportunidad de regresar a sus pueblos en periodos vacacionales.

Pero las cosas cambiaron. Llegar desde el centro de Asturias hasta Ribadeo es ahora casi más rápido que encontrar aparcamiento cerca de la sede social y los jóvenes viajan con frecuencia y facilidad a su región de origen o al pueblo de sus ancestros. La edad media de los socios es muy alta y las actividades, cursos y festejos han desaparecido.

Todo ello, por otra parte, contribuye a que la situación económica no sea buena. «Donde quitan y no ponen, descomponen», indicaron las fuentes consultadas. Las fiestas proporcionaban ingresos adicionales a los nueve euros al mes de cuota. El recibo de la comunidad del amplio local es significativo y no hay forma de afrontar el coste de monitores para mantener los cursos. Galicia se queda sin casa en Gijón porque la función que cumplía dejó de ser necesaria.