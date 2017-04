El Musel exige 54 pruebas en las operaciones para suministrar gas como carburante a barcos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer una licitación del Organismo Público Puertos del Estado para la contratación de «Servicios para la realización de un estudio y definición de los requisitos técnicos, de seguridad y medioambientales de los procedimientos y equipos para el suministro de Gas Natural Licuado como carburante en puertos».

La iniciativa, que se enmarca en los trabajos del proyecto europeo CORE LNGas Hive, liderado por Puertos del Estado y coordinado por Enagás, incluye un análisis del mercado previsible, a fin de prever la adecuación de la oferta a la demanda.

El anuncio llama la atención porque ese tipo de suministro se está dando ya en algunos puertos españoles, cabe pensar que en condiciones de seguridad adecuadas. En el caso de El Musel, todavía no se ha registrado ninguna de esas operaciones, pero está aprobado un pliego de bases para la autorización de suministro de LNG (Gas Natural Licuado) a buques que exige la realización de 54 comprobaciones como paso previo a cada operación.

Bien es cierto que el estudio licitado por Puertos del Estado amplía sus objetivos al análisis del mercado y, además, no solo afecta al suministro mediante camión cisterna, como ocurre en el caso del puerto de Gijón, sino que se refiere a las distintas posibilidades, sin enumerarlas. La Autoridad Portuaria de Gijón figura entre los socios del programa CORE LNGas Hive, que tiene un presupuesto de 33 millones de euros.

Seis adelantados

La prensa especializada en información marítima anuncia para los próximos días 21 y 22 de junio una reunión en Barcelona para exponer las primeras conclusiones del citado programa e indica que son cuatro los puertos con las gestiones más avanzadas para convertirse en suministradores de gas a buques: los de Barcelona, Bilbao, Cartagena y Ferrol (Mugardos), a los que siguen otros dos, los de Huelva y Sagunto.

Sin duda no es casualidad que se trate de los seis puertos con planta regasificadora operativa en España, aunque en Vigo no hay regasificadora y sí efectuó ya un suministro. La conclusión lógica es que una planta regasificadora o almacenadora de LNG al lado facilita las cosas, pero no es condición indispensable. Barcelona, Bilbao, Cartagena y Vigo, al menos, realizaron ya operaciones de suministro de LNG como combustible de barcos.

En cuanto a la prestación de ese servicio en El Musel, las empresas interesadas pueden presentar ya la solicitud correspondiente conforme a unas normas que fueron publicadas el pasado 25 de marzo por el BOE.

Cabe destacar que, junto a obviedades como que «el titular está obligado a cumplir las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten», se fijan hasta 54 comprobaciones para realizar los suministros en condiciones de seguridad y respeto al medio ambiente. Todo deberá suceder en un espacio acotado de al menos veinticinco metros desde el barco que reciba la carga y hay obligación de suspender la operación si hay tormenta.