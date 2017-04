El Principado estima en 3,2 millones la inversión para reducir ruidos en autovías

Una directiva de la Comisión Europea de 2002 obliga a las administraciones a gestionar el ruido ambiental y tomar medidas para la reducción de los niveles en todas las zonas donde se superan los límites establecido y a renovar los planes de acción cada cinco años. Ahora toca. Para actualizar los lugares más conflictivos y las medidas que habría que adoptar, la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado encargó a la ingeniería Louis Berger el 'Plan de acción de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la red autonómica del Principado de Asturias con tráfico superior a tres millones de vehículos al año'. En Gijón se analizaron los efectos sobre la población que vive en torno a dos vías concretas, como son las autovías AS-I (Mieres-Gijón) y AS-II (Oviedo-Gijón). El resultado es que 289 gijoneses soportan niveles de ruido muy por encima de lo establecido por la normativa. En concreto, en la autovía minera son 206 los ciudadanos afectados, mientras que en la autovía con la capital son 83. Además, se incluye un plan de acción que supondría la inversión de 3,2 millones de euros.

¿Qué medidas se habrán de adoptar para reducir estos niveles de ruido, que en algunos casos llega a rebasar los límites en 18 decibelios? Los técnicos apuntan dos: pantallas acústicas y pavimentos fonoabsorbentes. En caso de que el exceso de ruido sea inferior a los tres decibelios, la propuesta es la sustitución del pavimento por uno fonoabsorbente, pero en caso de que la zona afectada sea residencial o se superen esos tres decibelios de rebase, además se proyectarán pantallas acústicas.

El pavimento fonoabsorbente tiene la propiedad de reducir el ruido hasta en tres decibelios en una autovía por la que circulen vehículos a 120 kilómetros por hora. En cuanto a las pantallas acústicas, su tamaño dependerá de la distancia a la que se encuentren las edificaciones afectadas por los ruidos, aunque se considera que una altura estándar sería de tres metros. Pero un asunto que deja claro este informe es que todas las actuaciones que propone «deberán ser estudiadas y proyectadas en detalle en los correspondientes proyectos constructivos».

Las actuaciones

Lo cierto es que cuando el Principado decida acometer estas medidas correctoras deberá afrontar una inversión de 3.253.070 euros. La mayor parte del gasto se lo llevarán las actuaciones en la autovía minera, entre Llantones y Nuevo Roces, para paliar los efectos que sufren 206 vecinos. Será necesario colocar 2.015 metros de pantallas acústicas y 5.989 de pavimento fonoabsorbente, lo que costará 2.354.984 euros, según los primeros estudios.

En cuanto a las iniciativas a realizar en la autovía AS-II, entre Veranes y el polígono de Porceyo, será preciso instalar 624 metros de pantallas y 3.368 de pavimento fonoabsorbente, lo que implica una inversión de otros 898.086 euros

Un asunto sobre el que llama la atención el estudio realizado por Louis Berger es que estos mapas de ruido fueron sometidos al trámite de información pública durante un mes y no fue presentada ninguna alegación. No obstante, apunta expresamente que «existe una zona que históricamente ha formulado repetidas quejas en relación a su confort acústico. Esta zona se localiza al sur de Gijón, concretamente en el núcleo de Leorio -se llegan a superar los umbrales máximos en 18 decibelios-, junto a la AS-I y, a pesar de no haber alegado, será considerada zona de actuación» del plan de acción. Es más, la propia Dirección General de Carreteras ha sido la que ha tenido en cuenta las continuas quejas vecinales para que se adopten las medidas correctoras necesarias.