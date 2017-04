El cielo agua la procesión de la Virgen de la Soledad

El Sábado Santo era el día de la Virgen de la Soledad, imagen de tradición marinera venerada en Cimavilla. La primera procesión de esta Semana Santa que iba a discurrir por el barrio alto, y también la más madrugadora, tenía prevista su salida a las nueve de la mañana. Minutos antes de la hora señalada, tímidos claros se abrían en el cielo y parecían despejarse las dudas. «Sí, salimos», confirmaba Iván González, maestro y presidente de la cofradía del Santo Sepulcro, encargada ayer de la organización.

Los cofrades se cubrían el rostro con verdugos y capirotes y procedían a ocupar sus posiciones en la formación desplegada por el Campo Valdés. Mientras esperaban la llegada del arzobispo de Oviedo para dar inicio a la procesión, los nubarrones comenzaron a descargar un fino orbayu que obligaba a los fieles a resguardarse bajo los soportales de San Pedro. Pasaban las nueve y veinte cuando empezaba el intento de procesionar a la Soledad de María, a hombros de doce porteadores de la cofradía del Santo Sepulcro. Arropándola, el paso de San Juan Evangelista llevado por ocho integrantes de la Hermandad de la Santa Misericordia.

En el mismo Campo Valdés se inició la oración del rosario. Pero entre misterio y misterio, la lluvia arreciaba y los fieles tenían que tirar de paraguas. Los peores temores se confirmaban. Orden de media vuelta y retorno a San Pedro, donde continuó el rezo. La lluvia obligaba a suspender, por primera vez esta Semana Santa, una de las procesiones programadas. Entre los cofrades, el anuncio generó sensaciones encontradas. Algunos lamentaban la osadía de haber tratado de salir dos veces. Otros recibían con tristeza el mandato de replegarse.

La procesión de la Soledad es el momento más importante del año para la cofradía del Santo Sepulcro. «Lo ves desde fuera y puede parecer sencillo, pero son muchos nervios. Si tienes devoción por alguna imagen, es todavía más especial», contaba María Antonia Martínez. Para esta joven cofrade, de quince años, su devoción se centra en la imagen que ayer no pudo salir. «Mi abuela era devota de la Soledad por ser de aquí, de Cimavilla. Siempre le llevaba flores a la capilla y, cuando murió, yo continué con la tradición», explicaba.

«Se empeña, cada vez que estrena no sale», apuntaba Julia Blanco en referencia a una conjetura que corre por la cofradía. El pasado año la imagen de la Soledad lucía por primera vez un vestido de novia donado por una vecina. Y este año, con atuendo renovado, es la segunda vez que se suspende esta procesión. «Lo comentamos desde hace un tiempo entre nosotros, es que no falla, estrena y no sale», añadía el maestro y presidente.

En la Semana Santa de 2016, la procesión del Viernes Santo, en la que salía la Soledad, también se tuvo que cancelar por la lluvia. No obstante, anteayer la imagen sí que pudo ser procesionada y lucir las mejoras realizadas en su vestimenta. En los últimos meses, cinco cofrades del Santo Sepulcro añadieron sobre la pechera un encaje de hilos de oro y adornaron los bajos del vestido con bordados hechos a mano. «Lo más dañado es el manto, ahora tenemos que secarlo con cuidado porque es muy valioso», señalaba Iván González.

«En Asturias la lluvia no es una intrusa, pero hoy (por ayer) bien podía haberse quedado en casa», lamentó el arzobispo de Oviedo tras la suspensión. A pesar del «atisbo de procesión», según Sanz Montes lo importante «es el gesto de haber madrugado y estar aquí».