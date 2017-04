«Es importante que las víctimas de una violación vayan a la Policía sin ducharse»

Ana María González es la abogada del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias (Cavasym), que desde su sede en el barrio de La Arena (calle Canga Argüelles, 16) atienden una media de cincuenta casos al año. Uno de los últimos procedimientos judiciales del que se ha hecho cargo ha sido el del falso pastor evangélico que acaba de ser condenado por el Tribunal Supremo a 19 años de cárcel por abusar sexualmente de dos menores, con una de las cuales tuvo un hijo. Cavasym ejerció la acusación particular.

¿Cuáles son los casos que más llegan al centro asesor?

Hay de todo. Desde agresiones sexuales por parte de desconocidos a abusos sexuales en el entorno de la víctima. Lo más habitual a día de hoy suelen ser los abusos a menores y jóvenes por parte de padres, abuelos, amigos de la familia, vecinos o personas del círculo más próximo.

¿Son las propias víctimas las que denuncian?

Depende de la edad y de las circunstancias de las personas que lo sufren. Los niños hasta los once o doce años no son capaces de discernir lo que está pasando y no tienen conciencia suficiente para determinar que están sufriendo un abuso, más aún teniendo en cuenta que el agresor les engaña y camela intentando hacer ver que es una actitud normal, que es un secreto entre ambos. Cuando se trata de menores, habitualmente son los padres u otros adultos los que se percatan de que algo anómalo está sucediendo y lo denuncian. A nosotros nos suelen llegar los casos derivados de la Policía o la Guardia Civil y los Servicios Sociales. También, directamente porque ya conocen nuestro trabajo.

¿Cuál es el perfil del agresor sexual?

No existe un perfil determinado. Nos llevamos muchas sorpresas respecto a los autores de abusos y agresiones sexuales porque muchas veces llevan una vida aparentemente normal y no levantan ninguna sospecha en su entorno, ni por su aspecto físico ni por su comportamiento a nivel social.

¿Y de las víctimas?

Tampoco se puede decir que exista un prototipo o perfil de agredidas o agredidos. Es cierto que las mujeres de veinte a cuarenta años pueden tener más riesgo de sufrir una agresión sexual por parte de un desconocido, pero nosotros hemos llevado casos de afectadas de edad muy avanzada, como una señora muy mayor que fue violada por su yerno. No hay límites.

¿Qué es lo más complicado a lo que se enfrenta la víctima?

Sobre todo, a dar el paso para denunciar en el caso de los abusos continuados y a verbalizarlo ante otras personas. Muchas veces tienen miedo a que su entorno no les crea, a que la Justicia tampoco... Eso es lo que más les cuesta y luego cuando llega el juicio les es complicado tener que declarar con el agresor presente. Aunque se evite el contacto visual con mamparas la víctima sabe que está allí y suele ser muy complicado.

¿Cuál es el primer consejo que dan a las personas que pasan por una situación tan grave como una violación, como la ocurrida el mes pasado en Contrueces?

Lo primero, que acudan a denunciar o al hospital y que no se duchen. Es importantísimo poder obtener pruebas sobre la marcha y que no se elimine ningún resto de ADN del agresor. También deben conservar la ropa que llevaban en el momento de la agresión, es muy importante para el procedimiento judicial que se va a iniciar.

En Gijón, ¿hay casos de agresiones sexuales con burundanga?

Nos hemos encontrado en los últimos tiempos con varios casos de agresiones sexuales en los que las víctimas fueron drogadas. Y es muy difícil de demostrar porque no deja rastro en el cuerpo. Los análisis tienen que ser muy inmediatos para poder detectar la sustancia en el organismo, pero el problema es que la propia víctima tarda en darse cuenta de lo que ha pasado por esos efectos de narcotización y desorientación que produce la droga. Además, al haber una anulación de la voluntad no hay resistencia por lo que tampoco suele haber lesiones físicas que sirvan como prueba. Son casos muy complicados.

¿Las víctimas pueden llegar a recuperarse a nivel emocional?

Depende mucho del carácter de la persona y, sobre todo, es muy importante seguir una terapia adecuada con profesionales. Cada persona reacciona de forma diferente ante una misma situación. Hemos visto casos de abusos que a priori no eran graves y que tuvieron mucho impacto en la persona que lo sufre. Y, también, al contrario, con agresiones muy graves que la víctima sabe canalizar y no le dejan secuela alguna. Todo depende del carácter y la forma de ser de la persona que lo sufre y del momento vital en el que se encuentre.