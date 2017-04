De párroco vocacional a arcipreste por sorpresa

Inmerso en la época más intensa del año para los devotos de la fe cristiana, el arcipreste de Gijón José Aurelio Llorens (Gijón, 1943) reconoce que sus hábitos no han variado respecto a otros tiempos pese al cambio de cargo. «¿Que cómo estoy viviendo la Semana Santa? Bien, centrado en la parroquia como siempre hago. Es donde hay que estar para vivir esta época, donde tienen lugar los actos de culto de tu comunidad», explica. Natural de Cimavilla, «el primitivo Gijón», Llorens hace memoria y reconoce que ya sintió inquietud hacia la vida espiritual desde una edad muy temprana. Más que una decisión, por tanto, su viaje a Salamanca para comenzar su instrucción en Filosofía y Teología fue un paso lógico para desarrollar sus conocimientos y así poder ayudar a la comunidad.

TRAYECTORIA Pasado. Nacido en Cimavilla, estudió Filosofía y Teología antes de ser párroco de San Miguel, La Purísima y el Buen Pastor. Presente. Desde 1979 es párroco de la Sagrada Familia de Contrueces, cargo que compagina con el de arcipreste de Gijón después de salir elegido en noviembre tras la votación de sus compañeros. Futuro. Haciéndose todavía al cargo, reconoce que es pronto para pensar sobre su continuidad.

Ordenado como cura en 1975, los pasos de Llorens le llevaron a varias parroquias de la ciudad antes de instalarse definitivamente en la Sagrada Familia de Contrueces. Allí ejerce desde 1979. «Ya había estado aquí para realizar mi año de diaconado, por lo que no era una parroquia desconocida. Sin embargo, antes de asentarme aquí pasé por San Miguel de Pumarín, La Purísima de Nuevo Gijón y al Buen Pastor de Ceares», rememora. Después de tantos años de servicio a su comunidad, Llorens se muestra contento por el trabajo realizado y por el cariño recibido, pero no puede evitar seguir inquieto en busca de mejoras. «Siempre esperas algo más. Es el aliciente de fondo: no se sabe por dónde puede salir lo que Dios te va a encomendar pero no puedes estar conforme. Ni aquí ni en cualquier oficio», subraya.

Docencia y juventud

Después de catorce años como profesor de Religión en el Doña Jimena y nueve en el Calderón, el trato con la juventud y sus inquietudes no resultan extraños para Llorens. «Fue una buena experiencia de la que saqué grandes amigos tanto en el profesorado como en el alumnado. Sin embargo, tuve que dejar las clases porque el barrio estaba aumentando su nivel de población y compaginar las dos cosas me fue imposible», explica. Por ello, es consciente de que la relación entre Iglesia y juventud no pasa por su mejor momento. En Gijón, apunta, ya se están aplicando medidas para retomar el interés perdido a través de la Pastoral Juvenil. «Hay que darle continuidad a la vida religiosa después de la catequesis, es algo esencial. La espiritualidad sigue ahí a cualquier edad», opina el arcipreste.

Con una Cruz de la Victoria presidiendo su despacho y una fotografía del Papa Francisco asomando de una estantería, la evolución de la institución a la que representa no pasa inadvertida para Llorens, que reconoce desajustes pero se muestra optimista con vistas al futuro. «Se puede ver un horizonte esperanzador a través del vocabulario y la sensibilidad del Papa Francisco. Hay expectativas de mejorar la salud de la Iglesia y de la propia tarea pastoral», sintetiza, antes de concretar: «Lo que viene es una frescura impresionante, algo que era necesario».

Adaptarse a las tecnologías

Para él, todavía es pronto para decidir si seguirá como arcipreste de Gijón en 2019. De hecho, todavía es pronto para asimilar la elección que tomaron sus compañeros para auparlo al cargo en noviembre del año pasado. «Me siento como un pulpo en un garaje -reconoce riendo-, porque estaba totalmente ajeno a esta situación y creo que hay compañeros mucho más capaces que yo». Sin embargo, una vez asentado en el cargo, asume que el buen ambiente y la disposición encontrada lo hace todo más fácil. En concreto, cita al párroco de Viesques, designado por él como vicearcipreste, como su mano derecha a la hora de gestionar algunos asuntos. «En el tema de las nuevas tecnologías, por ejemplo, no haría mucho sin él», apunta. Síntoma de esta buena sintonía, cada quince días un grupo de diez u once párrocos se reúne en la Sagrada Familia para rezar a mediodía y, posteriormente, comer el menú del día en una sidrería cercana. «Con Fueyo nos metemos últimamente mucho por el Sporting», afirma entre risas. «De todas formas, sigue siendo un capellán de Primera esté donde esté el equipo».