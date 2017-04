En noviembre de 1995 se puso al frente del Centro Asesor de la Mujer de Gijón. Uno de los quince que el Principado financia para que den asistencia legal y gratuita a las mujeres. El 65% de las consultas que atiende hoy Eva Lázaro son por violencia de género.

¿Cuando una mujer se sienta ante usted ya sabe qué le va a decir?

Son muchos años ya y desarrollas la intuición. A una víctima de violencia de género la reconoces porque está aterrorizada. Salta si suena el teléfono.

¿Y denuncian?

Cuando una mujer viene, la escucho. Lo primero que le pregunto es si tenemos pruebas. Si no las hay, le desaconsejo la denuncia porque, desgraciadamente, el caso va a fracasar. Ella saldrá del juzgado hundida y él crecido

¿Qué hacer, entonces?

Tenemos que trabajar mucho con ella. Ayudarla en la ruptura de la pareja y buscar soluciones. Desde aquí siempre le damos pautas de autoprotección. Sabemos, como dice el catedrático Javier Fernández Teruelo, que el mayor riesgo llega cuando ella da el paso de denunciar o divorciarse. Hay que darle toda la protección posible. Que se vaya de esa casa. Si ya se ha ido, que cambie las rutinas. Que esté acompañada.

¿Y si sigue con su agresor?

Hay que trabajar mucho con ella para que no lo haga. Aquí conocemos a mujeres que llevan veinte años siendo agredidas, pero no denuncian. Para ellas somos la válvula de escape. Vienen, hablan, desahogan, pero vuelven. No se atreven a denunciar. Son casos de dominio muy difíciles de probar. Recuerdo uno en el que, tras muchos años, vi la esquela de él. La llamé y me dijo 'Por fin se acabó todo'. Si él no hubiera muerto, ella seguiría sufriendo maltrato.

¿La solución está en el juzgado?

No. Está en la educación, no en el Código Penal; aunque eso no significa que al agresor no se le deba perseguir, pero la víctima debe recabar todas las pruebas posibles para lograr una condena.