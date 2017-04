Tres agresiones sexuales al mes durante el último año

Estaba en su coche, parada, esperando a que el semáforo se pusiera en verde. No había amanecido aún, pero ella se dirigía a su trabajo. Nunca llegó. Antes de que pudiera arrancar su vehículo, un desconocido entró por la puerta del copiloto y, tras amenazarla con una navaja, la obligó a conducir hasta un descampado donde la violó. Como esta agresión, cometida el mes pasado en Contrueces, hubo tres cada mes el año pasado. El Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual y Maltrato (Cavasym) atendió a 45 mujeres que habían sufrido una violación o abuso sexual. Una estadística al alza que maneja este equipamiento, abierto en Gijón y único en Asturias. Atendieron el año pasado un 40% más de casos. «En 2016 asistimos a 582 mujeres. En 2015 fueron 419». Así lo explica la fundadora de Cavasym, Mariti Pereira, que reitera sus advertencias: «La violencia crece» y lo hace más que la estadística oficial. «Muchas de las mujeres que atendemos no han querido denunciar o no lo han hecho aún».

Una situación conocida en un dispositivo muy cercano al de Cavasym. La Casa de Encuentro de las Mujeres no solo es la sede del único dispositivo de atención a víctimas de agresión sexual de Asturias. También lo es del Centro Asesor de la Mujer (CAM) de Gijón. Uno de los quince que el Principado tiene abiertos en toda la región y desde los que ofrece asistencia legal y psicológica gratuita a las mujeres. «El año pasado pasaron por aquí 742, de las que 485 vinieron, directamente, por un problema de violencia de género».

Es la responsable del CAM, la abogada Eva Lázaro, quien pone el acento no solo en el incremento del 2% en las consultas sobre violencia sexista, sino en el hecho de que «tres de los casos que tuvimos el año pasado fueron de menores de edad».

Tres adolescentes agredidas por sus novios que necesitaron apoyo psicológico y legal. «A las víctimas les decimos siempre que, antes de dar el paso de denunciar, se asesoren, será vital para que su caso prospere», explica Eva Lázaro. Por su parte, Mariti Pereira pone el acento en la necesidad de un cambio educativo. «Está claro que la educación en igualdad está fallando. Muchas jóvenes se sienten obligadas a realizar determinadas prácticas, que no quieren hacer, porque creen que así serán queridas». De ahí el aumento de terapias. «Dimos 791 sesiones individuales». Un 30% más en un solo un año.

Nueva ubicación

Un incremento en la demanda que ha llevado a Cavasym a pedir nuevo emplazamiento. El local que ahora ocupa en la Casa de Encuentro de las Mujeres consiste «en un pequeño despacho», que hace muy difícil dar cobertura a toda la demanda existente. Planteaban, además, la necesidad de trasladarse a una ubicación más céntrica, ya que se trata de un servicio que da atención a toda la región. De hecho, se llegó a barajar el inmueble que hoy ocupa el Museo Piñole, en plena plaza de Europa.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que tiene atribuida la delegación municipal de Igualdad, ha asumido que es necesario ese traslado y planteó que todos los servicios de la Casa de Encuentro se trasladen a la también céntrica Casa Rosada. El cambio no llegará antes de 2018, ya que antes es preciso desalojar a los actuales ocupantes del edificio municipal.