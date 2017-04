Condenados dos comerciales por simular ser policías y estafar a dos octogenarias en Gijón

Dos comerciales de una empresa gijonesa de venta de productos a domicilio han sido condenados a una pena individual de dos años y medio de prisión por estafar a dos mujeres octogenarias. Uno de ellos está además condenado por usurpación de funciones públicas, ya que se hizo pasar por agente del Cuerpo Nacional de Policía para intimidar a las víctimas y conseguir que les entregasen el dinero. Consiguieron un botín de casi de 64.000 euros.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias al rechazar el recurso de casación interpuesto por los dos procesados. El fallo judicial sostiene que ambos «se pusieron de acuerdo y diseñaron un plan para, entre los meses de marzo y agosto de 2013, enriquecerse a costa de al menos dos clientas habituales». Se valieron, explican, «de los datos generados como consecuencia de las compras por ellas realizadas para reclamarles distintas cantidades en efectivo con la excusa no cierta de que iban a ser destinadas al pago del precio de las distintas compras que habían llevado a cabo, cuando en realidad los acusados recibieron el dinero en su exclusivo y propio beneficio».

Una de las denunciantes, de 80 años, había comprado un año antes en la misma empresa un aparato eléctrico de masajes, «por el que le entregó en mano a otro comercial 1.500 euros, pese a que los empleados no tenían permitido recibir dinero». «La contratación implicaba facilitar los datos del DNI y una cuenta bancaria del comprador, a efectos de conseguir una financiación», señala la resolución judicial. En mayo de 2013, uno de los procesados visitó a la víctima en su domicilio y dijo ser representante de una empresa financiera. Le reclamó entonces «el abono de una deuda que tenía unos intereses muy altos y le explicó que si le entregaba 14.000 euros en efectivo, se libraría de esas deudas». La mujer le dio días después el dinero mediante un cheque bancario.

Dos meses más tarde, en julio de 2013, el segundo acusado se personó en la casa de la octogenaria «haciéndose pasar por agente de la Policía Nacional que se dedicaba a la investigación de estafas de consumo. Le exhibió una supuesta placa de la Policía y la víctima le facilitó el acceso a toda la información que el procesado le demandó sobre facturas y cuentas bancarias». Las visitas del falso policía se repitieron «varias veces y en el curso de una de ellas se presentó en el domicilio con otro hombre que aseguró trabajar para la empresa financiera y que le exigió 20.000 euros por las deudas contraídas». La mujer le entregó el dinero al aconsejárselo así el individuo que se hacía pasar por policía.

«En su fingido papel de policía, el acusado le dijo a la mujer que tenía pinchado el teléfono y que por eso sabían que le habían llamado de una entidad financiera, por lo que era conveniente que le pagase para evitar el devengo de elevados intereses». La octogenaria fue trasladada en coche por el acusado a una oficina bancaria, donde realizó un reintegro de 40.000 euros para entregárselo al individuo que fingía ser agentes de las fuerzas de seguridad.

La otra víctima resultó perjudicada en menor medida. La mujer, de 82 años, había comprado a los comerciales libros y una enciclopedia por fascículos por valor de 2.300 euros, a pagar en 35 mensualidades. Días después de financiar la compra, recibió la visita en su piso de uno de los acusados, que le reclamaba el pago de 1.800 euros para liquidar la deuda.

La perjudicada le entregó esa cantidad. El engaño no quedó ahí. Regresó y le reclamó al hijo de la anciana otros 2.300 euros por las compras, un dinero que también le fue entregado. No contentos, regresaron con la mentira del falso agente policial. El acusado le mostró a la mujer la placa y solicitó los documentos que habían recibido y le pidió 4.000 euros, que en esa ocasión, no le fueron entregados.