La Fundación Cajastur debió admitir a Rodil sin votación, según un informe

El informe encargado por la alcaldesa al jefe de la Asesoría Jurídica municipal concluye que la Fundación Cajastur debió admitir en su patronato a Marta Rodil como representante del Ayuntamiento de Gijón sin someterlo a votación del resto de sus miembros. Abelardo Rodríguez se basa para ello en lo recogido en uno de los párrafos del artículo 9 de los estatutos de la entidad. En él se indica que «cuando el nombramiento de patrono recaiga en una persona jurídica, ésta deberá designar a la persona física que la represente, debiendo reunir los requisitos previstos para el ejercicio del cargo -tener plena capacidad jurídica y de obrar, no estar inhabilitado, reunir los requisitos de honorabilidad personal y profesional y poseer los conocimientos y experiencia adecuados para el ejercicio de sus funciones-».

Según el asesor jurídico, este nombramiento es «causal», es decir, que para hacerse efectivo basta con que la persona cumpla los requisitos establecidos y no incurra en ninguna de las causas impeditivas que contemplan los estatutos. Así lo deduce «siguiendo el criterio de alguna Audiencia Provincial» y del escrito que la Fundación Cajastur remitió al Ayuntamiento para pedirle documentación adicional sobre Rodil.

Abelardo Rodríguez cree que de la redacción de los estatutos y de la propia Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias no puede deducirse «que el cese o nombramiento pueda tener lugar mediante el subterfugio de una votación. Si la ley hubiera querido que los patronos fueran nombrados y cesados por una mayoría así lo habría establecido». Añade que el «juego de las mayorías» solo está establecido para la elección y cese de los cargos de presidente y secretario del patronato, pues «una cosa es cesar a un patrono, que con tal cese deja de formar parte del órgano de gestión de la fundación, y otra cosa es el cese del presidente ya que con él únicamente deja ese cargo pero sigue formando parte del órgano de gobierno». Pese a ello, la Fundación Cajastur justificó el rechazo al nombramiento de Marta Rodil únicamente en que no obtuvo el apoyo de «la mayoría absoluta de los miembros con cargo vigente». La notificación que se envió al Ayuntamiento sobre esta decisión, por otra parte, no refleja «ni la fecha y lugar de la reunión, ni el nombre de los asistentes, ni el resultado de la votación», algo que según el jefe de la Asesoría Jurídica «genera una evidente indefensión al Ayuntamiento».

A raíz de lo ocurrido, el informe señala que el Ayuntamiento puede pedir al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en quien recaen las labores de protectorado de la Fundación, que examine si han existido irregularidades y si estas afectan al interés general de la entidad, pudiendo en ese caso impugnar el acuerdo. También cabe la posibilidad de la «acción directa» del Ayuntamiento en su calidad de patrono, pues esta circunstancia le legitima para impugnar por vía judicial los actos y acuerdos del patronato. Abelardo Rodríguez añade que el Consistorio puede actuar por lo Civil contra los patronos si cree que han causado daño o perjuicio a la fundación. El Pleno decidirá hoy si inicia alguna de estas acciones.

Colección artística

El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez, criticó ayer «la opacidad de todo lo que se está haciendo en Liberbank y la Fundación Cajastur». Consideró «paradójico que en la liquidación de Cajastur la colección artística se dividiera en dos partes y la más valiosa fuera para la privatizada Liberbank».