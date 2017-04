«Seguiremos protestando hasta que tengamos más profesores»

Con una concentración a las puertas del colegio más numerosa que en anteriores ocasiones. Cortando el tráfico en el cruce de las calles Río Eo y Cataluña durante quince minutos antes de entrar a las aulas. Parapetados tras pancartas reivindicativas, haciendo sonar los silbatos y coreando consignas. La comunidad educativa del colegio público Montevil volvió a salir ayer a la calle para protestar por lo que consideran una «injusticia» y reclamar más profesores de apoyo en Infantil. En esa etapa, el centro cuenta con nueve unidades: tres de tres años, tres de cuatro y otras tres de cinco. Por tanto, le corresponderían tres profesores de apoyo (uno por cada tres aulas), pero solo disponen de uno a jornada completa y otro, que además es la jefa de estudios, a media jornada. Un número «insuficiente», coinciden padres, docentes y dirección del centro, que lleva arrastrando este problema desde el curso 2014-2015, a raíz de la jubilación de varios profesores de Infantil cuyas plazas fueron amortizadas por la Consejería de Educación.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio público solicitó a principios de este curso por escrito una reunión con el consejero, Genaro Alonso, «pero no hemos tenido respuesta. Ni siquiera para decirnos que no», lamenta Layla Gutiérrez, vocal de la asociación. Tampoco los intentos de la dirección por plantear esta necesidad han sido atendidos por la consejería. «Para este tema no nos reciben. La explicación que nos dan es que han superado el techo de gasto para la contratación de profesorado y que la de los profesores de apoyo dependía de unos acuerdos que no tienen ya por qué cumplir», explicó la directora, Julio Carro.

La cuestión es que este centro soporta un volumen de matrícula muy elevado, al estar ubicado en una zona, entre los barrios de Pumarín y Montevil, que experimentó un importante crecimiento urbanístico y demográfico en los últimos años. Tiene cerca de 700 alumnos y una ratio que llega a los 27 niños por aula en Primaria y los 25 en Infantil (salvo en el primer curso, donde este año hay 22 por clase). Así las cosas, ven imprescindible que los más pequeños puedan contar con dos profesores de apoyo más. Uno a jornada completa y otro a media jornada. Porque la situación actual, más que en el profesorado, que también, «repercute sobre todo en los alumnos, que pierden la atención individualizada», con la que sí cuentan los de otros centros de idénticas características e incluso más pequeños.

Omar Martín, coordinador de Infantil del colegio Montevil, reconocía ayer que sus pretensiones son difíciles de alcanzar este curso, pero no pierden la esperanza de que la Consejería de Educación cambie de actitud. De momento, hasta que consigan su objetivo, tienen claro que seguirán «protestando». La próxima concentración convocada por el AMPA está prevista para el próximo martes.

Respaldo de Xixón Sí Puede

A la de ayer se sumó Mario Suárez, portavoz de Xixón Sí Puede, que además de mostrar su respaldo planteó al AMPA la posibilidad de mantener una reunión con todos partidos con representación en el Ayuntamiento para recabar más apoyos. «No contar con personal suficiente es una prueba de la falta de interés en la calidad de esta primera etapa educativa», apuntó Suárez, para quien la falta de profesores de apoyo en el colegio Montevil «dificulta enormemente la tarea educativa y hace casi imposible atender adecuadamente todas las necesidades en caso de que haya bajas o incidencias».

También recordó los recortes recién anunciados para Gijón: el cierre de 44 unidades 27 en Primaria y 17 en Infantil. «Estamos ante un ataque más a la enseñanza pública en el que la Consejería de Educación hace gala de su escaso compromiso con la red pública educativa», sentenció.