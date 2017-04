El Pleno de Gijón reclama el uso mixto de la variante de Pajares

Foro tropezó ayer con la mayoría del Pleno en su propuesta para que los dos túneles de la variante de Pajares entren en servicio con vías de ancho internacional. Solo el PP apoyó que se adopte esta solución en la nueva conexión ferroviaria con la meseta «sin que eso impida el paso de mercancías», puntualizó el portavoz de los populares, Mariano Marín. El resto de grupos (C's, IU, Xixón Sí Puede y PSOE) votaron en contra de esa idea y apoyaron en su lugar otra iniciativa presentada por IU en la que se defiende «que cualquier solución técnica contemple desde su puesta en funcionamiento el tráfico mixto de pasajeros y mercancías», así como «rechazar cualquier modificación sustancial del proyecto que signifique retrasos significativos en la ejecución de la obra».

El portavoz del grupo proponente, Aurelio Martín, destacó que esa redacción es suficientemente abierta y «no prejuzga ni le dice a los técnicos por qué solución deben optar». Es decir, que da cabida tanto a la instalación de vías de ancho ibérico -el mismo que existe en el puerto- como a un sistema de triple hilo y catenaria polivalente -que podría ser utilizado tanto por trenes AVE como por los convencionales y los de mercancías que hoy cruzan por la rampa-. «El único objetivo es que desde el primer momento por el primer túnel que se abra puedan ir tanto pasajeros como mercancías», remarcó.

El portavoz de Foro, Fernando Couto, defendió que la variante fue concebida «para el tráfico mixto», pero pidió que esa circulación se haga sobre vías de ancho internacional. «No aceptamos una España ferroviaria de dos velocidades ni el gueto ferroviario que sería renunciar a ese ancho. Foro no será quien vote en este Pleno que el AVE no llegue a Gijón», dijo antes de apuntar que su grupo no se opone al triple hilo, pero tampoco lo propondrá.

El portavoz socialista, José María Pérez, replicó que su partido quiere para la conexión con la meseta «la mejor tecnología, los trenes más rápidos y la mejor compatibilidad de usos, pero sobre todo que la variante se abra de una santa vez. Y Foro lo que está haciendo es darle excusas al PP para que siga justificando sus retrasos. Para ganar cuatro o cinco minutos de viaje, proponen actuaciones que nos harán perder tres o cuatro años».

David Alonso, de Xixón Sí Puede, ironizó con que las 2 horas y 45 minutos que reclama Foro para la conexión por AVE entre Gijón y Madrid «es lo que se tarda hoy en venir en Feve desde Infiesto porque tenemos una red de Cercanías penosa». Con respecto al uso mixto del túnel, señaló que si se opta por el ancho internacional «no hay parque móvil» para que las mercancías puedan ir por esas vías. Consideró en este sentido que la propuesta de IU «es la que recomienda el sentido común y está a años luz de la que presenta Cascos; digo Foro. Y si algún día se abre el segundo túnel, supongo que todos estaríamos de acuerdo en que podría ser de ancho internacional».

Aurelio Martín pidió «no condenar a las mercancías a seguir pasando por la rampa, con una estructura que se cae a cachos». Consideró «de vital importancia para la ciudad» que los trenes que hacen ahora ese trayecto puedan usar en su lugar el túnel. Con respecto a la alta velocidad para viajeros, indicó que para que los trenes del AVE lleguen a Gijón no bastaría con poner el ancho internacional en los túneles, sino que habría que invertir aún dos mil millones de euros más en cambiar las vías entre Pola de Lena y Gijón. «No tienen sentido esas prisas por poner ancho internacional en el túnel, si mientras no se haga esa otra obra el AVE no llegará a la ciudad. Lo que plantea Foro supondrá que sigamos viajando en Alvia o que la gente se tenga que bajar del AVE en Pola de Lena con la maletina para luego coger otro tren a Gijón».

El concejal de C's, José Carlos Fernández Sarasola, consideró «inadmisible» una solución «que quiera priorizar ahora a los pasajeros sobre las mercancías» y advirtió de que la propuesta de Foro «obliga a las empresas a seguir funcionando con trenes más cortos, con cargas más pequeñas y por tanto a ser menos competitivas. Cuesta que haya una formación que no lo vea, salvo que sea por una obsesión personal». Sarasola reclamó «un tráfico mixto, que es lo que pactamos con el PP en el acuerdo para apoyar la investidura de Mariano Rajoy». Añadió que ese acuerdo contemplaba la apertura de la variante en 2017 «y parece que por las presiones de Foro no se va a cumplir ese plazo».

Tampoco salió adelante una iniciativa del PP para instar al Principado a sumarse al acuerdo adoptado por el consejo de administración de Gijón al Norte sobre el traslado de la estación intermodal al entorno del Museo del Ferrocarril. La propuesta fue apoyada por Foro, PP y Ciudadanos, frente a una mayoría de votos en contra de PSOE, Xixón Sí Puede e IU, que no comparten el proyecto. Hubo críticas a la falta de fondos en los Presupuestos Generales del Estado para esta actuación, ante lo que el concejal David Alonso anunció que Unidos Podemos presentará una enmienda para que en los dos próximos años Fomento destine a la obra 160 millones de euros. Después de que el PP asegurara que bajo los gobiernos socialistas no hubo avances en el plan de vías, Moriyón dijo compartir esas críticas, «pero han pasado seis años y seguimos igual. ¿Ahora qué, señor Marín?».