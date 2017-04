«No hay plan de emergencia en el Centro de Discapacidad de Cabueñes», dice IU

«El Centro de Discapacidad de Cabueñes no tiene plan de emergencia, ni se han realizado simulacros y, además, las camas ni tienen ruedas ni caben por las puertas». La diputada de IU Marta Pulgar reclamó en el pleno de la Junta a la consejera de Servicios y Derecho Sociales inversión «en mejorar un centro viejo que solo ha tenido una gran reforma en 2004». La socialista Pilar Varela le respondió que este mismo año se invertirán 100.000 euros en la mejora de las instalaciones, «en la compra de una cámara frigorífica y dos camas adaptadas». Pulgar insistió en que «el centro no cumple las medidas. Por sus puertas no pueden pasar las camas y muchos usuarios no tienen movilidad».