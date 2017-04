Absuelto el abogado Marcelino Tamargo de dos causas judiciales

El abogado Marcelino Tamargo ha resultado absuelto de los cargos de negligencia profesional y amenazas que se le imputaban en causas judiciales. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, ha rebatido el fallo dictado por el juzgado de Primera Instancia número 7 que le condenaba a devolver casi 22.300 euros a dos clientes a los que le había pasado una minuta cercana a los 24.000. Les representó en un pleito para reclamar a una entidad bancaria la nulidad de un contrato de suscripción de participaciones preferentes.

Uno de los dos clientes que demandó a Tamargo por esta cuestión también le denunció, con posterioridad, por amenazarle en los pasillos del Palacio de Justicia. El juzgado de Instrucción número 2 de Gijón ha absuelto al abogado de estos cargos. «Dijo que me apartase o me pegaba dos hostias», declaró en el juicio que tuvo lugar el pasado mes de diciembre. La acusación particular solicitaba para Tamargo el pago de una multa de treinta días a razón de diez euros diarios, lo que podía acarrearle una inhabilitación profesional. Tamargo negó los hechos y señaló que su excliente y su actual abogado solo buscaban «conseguir notoriedad».

El juez consideró que no estaba acreditado que el letrado se dirigiera al denunciante «en términos encaminados a amedrentarle». Ambas partes ofrecieron versiones contradictorias de los hechos y no concurrían pruebas de cargo susceptibles de respaldar la culpabilidad de Tamargo.

Es más, la sentencia subraya que, «aunque se tuviera por probada la conducta achacada» al abogado resultaría irrelevante a efectos penales. «No ha sido terminante y espontánea la postura» del antiguo cliente de Tamargo, sino consecuencia del interrogatorio de su abogado, en opinión de la titular del juzgado de Instrucción número 2, que le absolvió del delito leve de amenazas.