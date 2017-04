Luis Fonsi actuará el 11 de julio en el Palacio de Deportes de Gijón

Luis Fonsi, el artista puertorriqueño que arrasa en todo el mundo con su éxito 'Despacito', actuará si no surgen imprevistos el 11 de julio en el Palacio de Deportes. Según ha podido saber EL COMERCIO, Divertia está ultimando la contratación del cantante, que comenzará la gira de conciertos de su nuevo disco en España en la primera semana de julio, para apuntalar un verano gijonés que viene cargado de actuaciones en vivo.

Con residencia fijada en Estados Unidos y casado con una cordobesa, Luis Fonsi visita mucho España. Ha actuado para el papa Juan Pablo II, ante el presidente George W. Bush con motivo de los atentados del 11-S o para Barack Obama cuando éste recogió el Nobel de la Paz en Oslo (Noruega), donde fue el único artista latino invitado. Además, ha sacado nueve discos de estudio y dos recopilatorios y ha cantado junto a David Bisbal, Juan Luis Guerra, Christina Aguilera, David Bustamante, Pitingo, José Feliciano y Marta Sánchez. Ha lanzado 34 singles a lo largo de su carrera y varios de ellos llegaron en buenas posiciones en las listas de éxitos en España, Estados Unidos y América Latina: 'Imagíname sin ti', 'Quisiera poder olvidarme de ti', 'Aquí estoy yo', 'No me doy por vencido'... Pero nada que ver con su 'Despacito', cuyo éxito ha sido brutal. El videoclip se estrenó en You Tube el 12 de enero y en dos meses logró superar los 500 millones de visitas, unas cifras imparables que siguen creciendo de forma exponencial. Tan pegadizo es el estribillo de la canción que ha dado lugar a numerosas versiones (la más reciente una de Justin Bieber), algunas de ellas incluso de carácter paródico como la célebre de Los Morancos sobre el juicio del caso Noos.

Otro puertorriqueño, Ricky Martin, lleva camino de agotar el papel para el concierto que ofrecerá el 3 de junio en el patio de la Laboral. En apenas diez días han volado ya casi 7.000 entradas sobre un aforo de 8.000 espectadores. Asimismo va a buen ritmo la venta de entradas para el recital que dará Joaquín Sabina en el mismo escenario el 26 de julio. El cantautor andaluz, que presentará en la Laboral su nuevo disco 'Lo niego todo', se acerca ya a las 3.000 entradas despachadas.

Según los organizadores está resultando prometedor el arranque de la venta de entradas para el Festival Tesla Sinfónico, que reunirá el 23 de julio en El Molinón a Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Dani Martín, Luz Casal, Amaral, Hombres G, Loquillo, Los Secretos y Diego el Cigala.

En el Festival Metrópoli actuarán del 30 de junio al 9 de julio Leiva, Iván Ferreiro, Coque Malla, Ariel Rot, MClan, Marlango, Fangoria e Ilegales, entre otros.

El 19 de julio actuará en la Laboral Robe Iniesta, el líder de Extremoduro. A finales de julio, también en la Laboral, The Offspring encabeza el cartel del Festival Tsumani, un certamen que durará dos días.