«¿Comprar la marca? Semana Negra y Sporting no son comparables»

¿Se podrá celebrar la Semana Negra este año por las dificultades financieras que atraviesa la asociación que la organiza?

La Semana Negra la organiza una entidad privada y hasta ahora no ha trasladado a quien le corresponde que no pueda celebrarse el festival. No consta a día de hoy que hayan acreditado que sus obligaciones con Hacienda están saldadas para estar al día y poder recibir las correspondientes subvenciones municipales.

¿Puede ser una solución la compra de la marca como se hizo en su día para salvar al Sporting?

La Semana Negra y el Sporting no son comparables. A mi modo de ver es algo obvio.

¿Usted es de los que piensa que debería cambiarse el formato del festival?

Al gobierno local no le corresponde este asunto. Sí es cierto que hay una parte de la población que demanda esos cambios y es a la organización a la que le compete valorarlo. Ese debate existe en Gijón y no somos ajenos a ello.

Aunque aún faltan dos años, ¿ve factible concurrir en coalición con el PP en las próximas elecciones municipales?

No veo extrapolable el programa de coalición suscrito para las elecciones generales en Gijón a dos años vista.

Mercedes Fernández acaba de decir que el resumen de los seis años de Foro en el gobierno local es un carril bici.

Esas son declaraciones propias de quien nunca ha tenido responsabilidades de gobierno y cuando estás en la oposición tiendes a hacer juicio de valor basado en cuestiones anecdóticas. No quiero entrar en polémicas con el PP, pero no parece oportuno ni apropiado que desde la presidencia de ese partido cada vez que viene a Gijón se dedique a meterse con la alcaldesa de todos los gijoneses.

¿Cuándo despejará su futuro político?

Todavía queda mucho. Con todo lo que tengo encima no me da tiempo a pensar en otras cosas.

Antes hablaba del Sporting. ¿Cómo ve el futuro del club?

Me preocupa como aficionado que no se consiga afianzar un proyecto deportivo estable de futuro. Un proyecto deportivo que ilusione para no estar repetidamente con los apuros de las últimas temporadas.