«El plan de vías tiene solución: un proyecto y fijar las inversiones y plazos de ejecución»

Fernando Couto compagina la gestión del día a día del Ayuntamiento con su preocupación por la marcha de los proyectos estratégicos para la ciudad que trascienden el actual mandato. Convertido en el mayor activo político de Foro junto a la alcaldesa en Gijón reconoce que esos desvelos, con el plan de vías a la cabeza, son los que le provocan «más desgaste».

Vamos hacia otro año perdido. ¿Cómo fue 2016 en relación con el plan de vías?

Si el Ministerio de Fomento sigue en las mismas, evidentemente sí. En 2016 trasladaron la excusa de que no tenían Gobierno, ahora parece que no la tienen. Aquí lo que falta es el compromiso político y no hay muchas más explicaciones.

¿Sabe si se va a intentar al menos de nuevo la venta de las parcelas del 'solarón'?

El plan de vías solo tiene una solución: encargar el proyecto y fijar las inversiones y plazos de ejecución. Las parcelas nunca han dejado de estar en el mercado, pero ya cambió el debate en que todo giraba en torno a esa venta para conseguir plusvalías porque las ciudades evolucionan y no se puede responder a las mismas preguntas durante diez años seguidos. Hoy en Gijón hay abierto un debate para consolidar como zona verde la parte más próxima a la iglesia de San José. Los ciudadanos están disfrutando de ese espacio y se preguntan por qué no pueden continuar haciéndolo en tanto en cuanto sabemos que las parcelas no van a pagar el proyecto. El plan de vías necesita sin más excusas fondos públicos como en otras ciudades de España.

¿Cómo van a actuar a partir de ahora usted y la alcaldesa como consejeros de Gijón al Norte?

En relación con este proyecto lo primero como Ayuntamiento es la lealtad con Gijón. Llegado este momento reclamaremos por todas las vías el cumplimiento de aquello que se acordó en consejo de administración (diciembre de 2015 y marzo de 2016), que es lo que tiene carácter jurídico y legal. En esos acuerdos se pactó la centralidad de la estación y esto fue suscrito además por Mariano Rajoy en el acuerdo de coalición electoral con nosotros. Lo que tienen que presentar es el proyecto por el que llevamos año y medio esperando y conforme a ese proyecto destinar fondos presupuestarios y ejecutar las obras de la estación. Que no nos quieran hacer ver que en Gijón es más difícil que en otras ciudades de España, porque esa diferencia está en la voluntad política de quien gobierna y quien dirige que es el Ministerio de Fomento.

Gestos sin acciones reales

¿Se les ha agotado la paciencia con el ministerio?

Es evidente. No vamos a admitir más vueltas al asunto, ni más incumplimientos, ni medias verdades, ni más excusas como la venta de las parcelas. Esto se acabó. Ya no hay más margen ni para el Gobierno de Mariano Rajoy ni para el ministro Íñigo de la Serna. No solo no cumplen con la palabra, sino con aquello que ellos mismos votaron y aprobaron. En Gijón hemos tenido muchas declaraciones y gestos de cara a la galería de los actuales gestores, pero ninguna acción real desde que se acordó la ubicación de las infraestructuras de la estación intermodal a la altura del Museo del Ferrocarril y comenzar con el proyecto básico constructivo e iniciar la preceptiva tramitación ambiental. Eso es lo acordado y no se puede cambiar porque es arbitrario y en las sociedades de capital hay unas responsabilidades por aquello que se pretenda modificar sin que se motive.

¿Y el estudio económico sobre las necesidades del proyecto anunciado por De la Serna?

Estamos a la espera, pero ese estudio no puede servir para nuevas excusas.

¿Cree que Mercedes Fernández está pensando en alguien en concreto cuando habla de la necesidad de un gerente en la sociedad?

Da la impresión que sí. Pero si no hay voluntad política, presupuestos y recursos económicos lo demás lleva a más derroches, más sueldos y nóminas, pero a nada ejecutivo real para los ciudadanos.

¿Qué pasa si el Principado sigue sin aceptar el cambio de emplazamiento de la estación?

La mayoría del consejo (Ministerio y Ayuntamiento) ha aprobado un plan que indica donde va la estación intermodal y como tienen que desarrollarse las actuaciones en Gijón y por ley el Principado tiene que acatarlo. Pienso además que en esta cuestión hay que respetar siempre la voluntad del Ayuntamiento, que es el que tiene el problema, y de los gijoneses. No tengo ninguna duda de que si el ministerio tuviera una actitud proactiva y comprometida de impulso el Principado se acabaría sumando a los acuerdos y daríamos carpetazo a este problema. Pero si Fomento se dedica a dar excusas aquellos que nunca creyeron en el proyecto, porque cuando gobernaba en las tres administraciones el PSOE nunca destinaron fondos públicos para él, seguirán poniendo pegas.

Y mientras tanto el túnel del metrotrén está inundado y sin mantenimiento de ningún tipo.

Es el símbolo del abandono y del olvido de los sucesivos gobiernos de España con la mayor ciudad de Asturias. La carta en que Fomento trasladó que estaría inundado hasta que se decidiera qué hacer con el plan de vías demuestra que no saben por dónde andan en Gijón. Si Foro no estuviera con un diputado en Madrid la Asturias sedada y complaciente con los gobiernos de España impediría que el plan de vías saliera del debate local.

Defensa del AVE

¿Se fían de Fomento en su anuncio de que garantizará conectar la variante de Pajares a la red de ancho internacional?

La política no es cuestión de fe en lo que no vemos, sino de confianza en lo que vemos y de momento estamos a la espera de que Fomento cumpla sus promesas y comience a instalar vías de ancho internacional en la Variante de Pajares.

El Pleno acaba de pronunciarse y ha pedido que pase tráfico mixto.

Nosotros teníamos claro que había una mayoría que por prejuicios ideológicos podía votar en contra de que el AVE llegue a Gijón, pero queríamos que constara en actas para la historia del municipio que el equipo de gobierno de Foro propuso y fijó en el Pleno, para que no hubiera ninguna duda, de que Gijón debe tener alta velocidad como el resto de grandes ciudades de España. Parece de sentido común que si el AVE llega a Asturias debe hacerlo también a sus principales poblaciones.

¿Hay mimbres para que Foro dé su apoyo en junio a los Presupuestos Generales del Estado?

En lo que depende de Foro por supuesto que sí. Somos serios para cumplir nuestros acuerdos y en este sentido hay suficientes posibilidades si la otra parte cumple lo pactado.

Tras estos meses de 'impasse', ¿cómo van a afrontar lo que resta de tramitación de la revisión del Plan General?

Enfocamos este asunto con la misma responsabilidad con la que comenzamos el mandato, siendo conscientes de que Gijón no puede seguir con dos planes generales anulados y de que en febrero de 2016 se produjo un histórico acuerdo político en la ciudad en el que cinco grupos de seis apoyaron el documento de aprobación inicial. Desde el punto de vista político no se ha cambiado un ápice de las premisas que propiciaron este gran acuerdo. No sé si a otros partidos les entrará el vértigo con la aprobación definitiva porque llegan las elecciones en 2019.

Hoja de ruta del PGO

¿Cuál es la hoja de ruta entonces?

Ahora lo que tenemos que hacer es aprobar el informe de alegaciones (esperamos que eso ocurra en junio o julio), a continuación someterlo a una segunda exposición pública para aumentar la participación ciudadana, enviarlo al Principado para que emita sus informes y aprobarlo de forma definitiva a lo largo de 2018.

¿Peligra el edificio del Rick's para desarrollar la playa verde de El Rinconín?

En este momento parece descartado que se vaya a derribar ese edificio. Como también parece descartable que se vaya a abordar el derribo de los edificios para el retranqueo de la calle Jovellanos en la zona del Bariloche.

El PSOE dice que la gestión del PGO ha sido desastrosa y ello lo aboca a tener problemas en los tribunales en un futuro.

El PSOE dice que es desastroso todo desde que comenzó el mandato. No aprobó los presupuestos de 2016, se opuso a los de 2017 y al PGO y me atrevo a anticipar que votará en contra de cualquier planteamiento estratégico para la ciudad mientras ellos no estén gobernando. Es una labor de oposición que es legítima, pero es destructiva. Para llegar a acuerdos sabemos que hay otros cuatro grupos y que con ellos no se puede contar.

¿Cómo y cuándo van a tramitar la actualización del catálogo urbanístico?

La idea es aprobarlo inicialmente en el mismo Pleno en que se apruebe el informe de alegaciones y hacer la exposición pública conjunta de ambos documentos. Sabemos que como sucede con el Plan General de Ordenación hay ciudadanos y empresas que están pendientes de él para tener financiación bancaria con los que afrontar sus proyectos . No se puede seguir con esta incertidumbre.

Las sentencias empiezan a darles la razón con los planes de empleo. ¿Confían en que podrán reactivarlos en su totalidad?

Hemos decidido reactivar los contratos en prácticas y estamos pendientes de otros pronunciamientos judiciales respecto a los de obra y servicios. La postura adoptada ha sido la más valiente y social de toda Asturias. Valiente porque lo más fácil hubiera sido renunciar a ellos como han hecho otros ayuntamientos de diferente signo político. Y social porque somos los que más recursos hemos invertido en planes de empleo. No solo pagamos por encima del convenio del Principado para proporcionar a los beneficiarios un sueldo digno, sino que apostamos por un número elevado de contrataciones y dedicamos muchos recursos a la formación impartiendo certificados de profesionalidad. Dicho esto, los planes de empleo tienen una función social, no son la economía real ni la solución de fondo al problema estructural que pasa por las iniciativa privada de las empresas locales y del resto de Asturias. Hubo que pararlos en Gijón porque no se pueden distorsionar, ya que no es aceptable que un señor que estuvo doce meses en el Ayuntamiento en un plan de empleo pida quedarse fijo como el resto de funcionarios que aprueban unas oposiciones para estar aquí. En el momento en que los jueces reconozcan eso se podrá continuar con ellos con normalidad.

¿Teme por el complejo de ocio de la Ería del Piles (PERI-100) por el concurso de acreedores en que está inmerso la empresa promotora?

No tenemos excesivos contactos con la empresa, si bien es cierto que cuando presentaron el concurso trasladaron que ello no significaba que no fueran a abordar el proyecto de iniciativa privada. Se ha recibido en el Ayuntamiento el pronunciamiento de CUOTA, que pide determinadas justificaciones de carácter ordinario que se están resolviendo. El procedimiento municipal está llegando a su fin con este proyecto y ya solo resta la aprobación definitiva por parte del Pleno. A partir de ahí será a los promotores a los que les corresponderá iniciar y poner en marcha la inversión.

Gijón sigue con su auge turístico y parece que tendrá por fin un hotel de cinco estrellas en el edificio del Molinucu.

En esta ciudad parece que es extraordinario lo que es habitual en otras. Lo tiene Oviedo hace años y también Avilés. Un proyecto de cinco estrellas si nace de la iniciativa privada nos da más confianza que cuando las administraciones juegan a ser empresarios como sucedió en la Laboral. Hay equipos emprendedores con hoteles en Asturias y nosotros estamos encantados de que decidan invertir en Gijón. Este proyecto completará la oferta hotelera con otro de cuatro estrellas que se va a hacer en Marqués de Esteban, cuya tramitación también va muy avanzada. De fondo de todo esto lo que ocurre es que Gijón es un oferta turística muy potente y se confía en la ciudad como destino turístico. El mayor indicador de todo ello es que la iniciativa privada invierte.

Otra inversión anunciada es la del Grupo Santagadea para ampliar el parque acuático de Talaso.

Urbanísticamente, según me trasladan los técnicos municipales, eso está fuera de ordenación relativa por la anulación del Plan de Usos del Puerto. Por ese motivo no se puede contemplar el conceder ninguna licencia a la empresa por parte del Ayuntamiento para esa ampliación.

¿Cómo van las gestiones para incorporar nuevos terrenos al Parque Científico y Tecnológico?

Hemos lanzado formalmente una oferta de 7,8 millones de euros a la Seguridad Social por La Formigosa. Con la adquisición de esa finca pretendemos ampliar el parque en el entorno de la Pecuaria durante los próximos 20 años. Somos conocedores del cambio de modelo produtivo que hay en Gijón y Asturias. Las empresas asentadas en los enclaves del Intra y Cabueñes son generadoras de empleo y tractoras de de otras muchas empresas y talleres de los polígonos industriales que dependen en parte de su actividad.

La Escuela de Comercio, Tabacalera, la Casa Paquet... Se está haciendo un esfuerzo importante en los últimos años para poner en valor el patrimonio de la ciudad. ¿Cuándo se recogerán los réditos de todas estas actuaciones?

Ese eje cultural iba en nuestro programa. Hay que devolver a los gijoneses los edificios más singulares rehabilitados para que hagan uso de ellos y de paso mejorar y posicionar la ciudad. Llevamos invertidos 10 millones y hay previsión de llegar hasta los 30 exclusivamente con aportaciones municipales.