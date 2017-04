Podemos enmendará los Presupuestos para dotar al plan de vías con 15 millones

Unidos Podemos presentará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para dotar al plan de vías gijonés con «una partida inicial para este año de 15 millones de euros, que es el máximo que permite el proyecto de cuentas con cargo al fondo de contingentes». Así lo anunció ayer en el 'solarón' el diputado nacional de esta formación Segundo González. Según explicó, «la inversión tiene que ser de 15 millones este año y de 80 el año que viene para poder desarrollar la propuesta que planteó Xixón Sí Puede en el Ayuntamiento, garantizar que haya una estación intermodal y que culmine el plan de vías de Gijón, una infraestructura que tendría que estar ya realizada».

«El plan de vías no tiene ninguna dotación presupuestaria. Es una vergüenza que no haya estación intermodal en una ciudad de este tamaño», afirmó el diputado, que criticó un proyecto presupuestario que «reduce la inversión en nuestra comunidad en un 30% respecto a 2016 y en un 70% respecto a lo que había presupuestado en 2009». El congresista de Unidos Podemos lamentó además la actitud del presidente del Principado, Javier Fernández, que «pese a haberle dado la investidura a Mariano Rajoy abanderando la abstención del PSOE desde la gestora no consiguió absolutamente nada para Asturies».

Por su parte, el edil de Xixón Sí Puede y consejero de Gijón al Norte, David Alonso, dejó claro que «consideramos que la infraestructura fundamental que no tenemos es la estación intermodal y, sobre todo, la entrada en funcionamiento del túnel del metrotrén, con lo cual cambiaría todo el concepto tanto de movilidad como de servicios de la propia ciudad». Por eso, añadió, «nos parece importante lo que va a plantear Unidos Podemos en el Congreso. Alonso cuantificó en al menos 160 o 170 millones la cantidad mínima que habría de aportar para tal fin el Ministerio de Fomento en los próximos ejercicios. Xixón Sí Puede trabaja en una propuesta alternativa de soterramiento por debajo de los 300 millones de euros.